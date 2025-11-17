3.67 BYN
В Беларуси ежегодно появляется около 4,5 тыс. недоношенных детей
17 ноября - Международный день недоношенных детей. Каждый десятый ребенок в мире рождается раньше срока. В Беларуси ежегодно появляется около 4,5 тыс. таких малышей.
"У меня родилась девочка весом 1,2 кг. Находимся мы в РНПЦ "Мать и дитя" уже в течение месяца. И сейчас уже вес у нас около 2 кг", - рассказала жительница Столинского района Юлия Бесан.
Самым хрупким и маленьким пациентам особое внимание в "День белого лепестка". Каждый десятый ребенок в мире рождается раньше срока. И если еще 30 лет назад преждевременные роды были причиной почти половины всех случаев смерти новорожденных, с развитием технологий у малышей есть не только шансы выжить, но и жить полноценной жизнью.
Беларусь держит высокую планку. Можем выхаживать малышей весом от 500 граммов, рожденных на 23-й неделе беременности.
По словам завотделением анестезиологии и реанимации РНПЦ "Мать и дитя" Максима Бойдака, все аппараты, с помощью которых медики следят за состоянием недоношенных детей, не уступают оборудованию немецких клиник.
"Но сами приборы ничего не делают самостоятельно. И это только колоссальная работа персонала. Ежедневно в оказании помощи новорожденным задействованы сотни людей", - отметил Максим Бойдак.
Современные подходы в РНПЦ "Мать и дитя"
Недоношенный ребенок - это малыш, который родился до 37-й недели беременности. Он нуждается в особенном лечении, уходе и длительном выхаживании. Для него свет слишком яркий, звуки громкие, прикосновения чувствительны. Поэтому крох выхаживают в инкубаторах. В Беларуси выживаемость детей, родившихся с экстремально низким весом, на первом году жизни составляет чуть более 90 %.
"У нас есть банк грудного молока. Это большое подспорье для детей, которые родились раньше срока. Мама у нас полноценный участник выхаживания. Есть возможность находиться с ребенком 24/7 в нашем отделении с момента поступления пациента в отделение", - рассказала завотделением для недоношенных новорожденных РНПЦ "Мать и дитя" Татьяна Валентюкевич. Она также добавила, что дети находятся под наблюдением различных специалистов центра: невролога, пульмонолога, кардиолога, окулиста, лор-врача.
"Мы сейчас находимся на втором этапе выхаживания, то есть мама непосредственно в контакте с ребенком. Здесь к каждому ребенку относятся как к своему", - отметила молодая мама Юлия Бесан.
Беларусь входит в топ-50 стран по ведению беременности и организации родов. Республика также занимает 25-е место в рейтинге самых комфортных стран для материнства. Кстати, многие выдающиеся люди родились недоношенными: Ньютон, Эйнштейн или Леонардо да Винчи. Но даже в самых сложных ситуациях чуду быть!