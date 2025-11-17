От АЭС, самолетов-амфибий до туризма - Президент провел переговоры с губернатором Ростовской области

Белорусские продукты, техника, мультибрендовый центр и сеть магазинов - эти темы для общих проектов 17 ноября были в центре обсуждения во Дворце Независимости.

Товарооборот Беларуси и Ростовской области в год сейчас составляет 800 млн долларов, но потенциал юга России больше.

Официальный Минск готов рассматривать разные условия сотрудничества.

Ростовская область - это юг России. Регион с выходом к Азовскому морю и городами, которые у белорусов на слуху: Ростов-на- Дону, Азов, Донецк, Таганрог. Здесь расположены угольные шахты России, есть запасы нефти и газа, месторождения глины, известняков, песка. При этом юг дает свои бонусы в развитии сельского хозяйства. В общем, по компетенциям с Беларусью регион в хорошем смысле слова пересекается.

О еще большем сближении и новых проектах и приехал говорить губернатор.

Совместные проекты в авиаотрасли

Юрий Слюсарь в статусе губернатора в Минске впервые. До этого приезжал в качестве генерального директора одной из крупных авиастроительных корпораций. По этой линии у сторон и сейчас есть сотрудничество.

В Ростове собирают и выпускают самолеты-амфибии Бе-200. Часть работ производят на Барановичском авиаремонтном заводе. Амфибии стоят на службе МЧС в Алжире, Китае, Турции. Ими активно интересуются страны Латинской Америки, поэтому это сотрудничество, у которого сразу есть международный потенциал.

Интерес к белорусской коммунальной технике

Что в первую очередь интересует гостей из Ростовской области в Минске? Коммунальная техника. Причем на электротяге. Сам Ростов - двенадцатый по численности населения город в России, поэтому транспорт нужен как воздух. Готовы налаживать кооперацию и в станкостроении.

Президент о сотрудничестве с Ростовской областью

Глава государства заметил, что это его первая встреча с Юрием Слюсарем в должности руководителя региона, но прежде они уже встречались - во время визита Президента Беларуси в Иркутскую область в июне 2024 года, когда Александр Лукашенко посещал Иркутский авиационный завод, а Юрий Слюсарь занимал пост руководителя ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

"Буквально короткий разговор с Вами, даже не по конкретной теме… Вы тогда подняли очень важную тему, связанную с промышленностью, машиностроением. Вы крылатую фразу сказали: "Если нет станков, так о каком машиностроении, самолетостроении можно говорить?" - напомнил Александр Лукашенко, отметив, что абсолютно согласен с такой точкой зрения.

Президент обратил внимание, что еще во время Советского Союза в Беларуси активно развивалось производство станков. "Все предприятия, которые тогда были в Союзе, мы сохранили. И даже продвинулись вперед, насколько это возможно", - констатировал глава государства. И сейчас в стране производится качественная продукция станкостроения, которая наиболее востребована и необходима на рынках. "В средствах массовой информации все чаще говорят: ах, вот станки с ЧПУ, ах, там вот какие-то "космические" станки, которые мы только видели и производить не умеем, а производят полторы-две страны. Возможно. Но таких-то ведь станков немного надо. Все остальное мы умеем делать. И в России, и особенно у нас. Я знаю точно", - подчеркнул Александр Лукашенко. Это направление необходимо развивать, уверен Президент, и Беларусь к этому готова. "И второе. Ростов. Ростов - это один из центров будущего России, развития России", - отметил белорусский лидер.

Ростовская область в этом году переживает неурожай

Что касается сельского хозяйства, Ростов второй после Краснодара по производству продукции. Это и зерно, и мясо, и молоко. Правда, в 2025 году страдают от неурожая. Собрали чуть больше 8 млн тонн. Два года назад брали планку в 13 млн. По сельхозтехнике с белорусами работают давно. На минском "ИННОПРОМ" обновили договоренности с "Сальсксельмашем" - производителем навесного оборудования. Сейчас речь идет уже о создании белорусского мультибрендового центра. Одно другого не исключает.

На юге России создадут мультибрендовый центр белорусской техники

Александр Лукашенко напомнил о решении построить в этом российском регионе мультибрендовый центр белорусской техники. "Нам надо подумать, чтобы все было в одном центре и поближе, насколько это возможно. Чтобы мы могли продавать свою технику, свои запасные части по выгодной, конкурентной цене", - отметил глава государства.

"Мы готовы туда идти и предложить условия лучше, чем иностранцы. Но это зависит от вас, даже не от нас. У нас принято решение, и мы в этом направлении будем действовать", - подчеркнул Президент.

"Белорусов за Россию агитировать не надо. Надо экономически связывать наши государства и народы", - заявил он.

В качестве примера эффективных решений, которые содействуют развитию сотрудничества, Александр Лукашенко привел увеличение числа рейсов очень востребованных поездов "Ласточка" по маршруту между Москвой и Минском.

Потенциал сотрудничества в атомной энергетике

Еще одна важная тема - строительство третьего энергоблока БелАЭС. Эта тема увязалась с темой формата отношений, в которых вообще могут быть соседи. Конструктивных, каких сейчас придерживаются официальный Минск и Москва. И, к сожалению, неконструктивных для нас в западном направлении.

По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин поддержал идею строительства третьего энергоблока Белорусской АЭС. "Мы готовы построить третий блок. Отторжения у президента нет абсолютно - чувствую, знаю его поддержку. У руководителя Росатома абсолютная поддержка. Конечно, они в этом заинтересованы, - отметил глава государства. - Тем более что мы готовы сами процентов на 85-90 построить эту станцию. А инжиниринге, реактор - это россияне. Основные эти элементы мы возьмем у России, все остальное мы умеем делать. Нас россияне научили при строительстве этой первой станции".

"Литовцы визжат, верещат сейчас: откройте границу. Мы ее не закрывали. И мы никогда плохо ни к полякам, ни к литовцам, ни к латышам не относились. Это наши соседи, куда деваться? Да, они сегодня управляются извне, - заметил Александр Лукашенко. - Знаете, жизнь заставит... Придут к власти другие люди, которые будут видеть интересы в Беларуси и России, как это было раньше. Зачем (было - прим. ред.) терять эти рынки, терять такие добрые отношения?"

Говоря о решениях, которые навредили Литве, глава государства привел пример закрытия Игналинской АЭС. "Когда они угробили Игналинскую атомную станцию под видом зеленой экономики, мы их предупреждали: не делайте это, она вам нужна будет. Нет, закрыли, угробили, разворовали. И мешали нам строить эту станцию (речь о Белорусской АЭС - прим. ред.)", - подчеркнул Президент.

При этом, отметил белорусский лидер, во время строительства атомной станции в Беларуси он приглашал в страну литовских специалистов в этой области, которые оказались невостребованными в своей стране. "Мы ее строили, я пригласил специалистов литовских (с ними была проблема в Литве): приезжайте на нашу станцию, будем работать. Тем более, мы нуждались в кадрах. Они думали, мы без них не обойдемся. Мы вместе с россиянами решили эту проблему. На нашей станции тысячи три работает, еще тысяча нужна будет для третьего энергоблока", - заключил Президент.

"На нашей станции еще тысяча нужна будет для третьего энергоблока. Вы нас научили этому. Я это откровенно говорю и говорил, и технологии передавали", - подчеркнул он.

$ 800 млн - товарооборот Минска и Ростова в 2024 году

За прошлый год товарооборот с Ростовом составил 800 млн долларов. К чему стремиться? Потенциал есть. В кулуарах не раз прозвучит: "А какие вкусные у вас продукты". Подтвердит губернатор, обозначив, глобально о чем договорились с белорусским руководством.

Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области России:

"У меня есть знакомый, который ездит в Беларусь отдыхать. Каждый раз, когда он возвращается, я его прошу, чтобы он с собой привез белорусской колбасы, белорусского сыра, белорусского масла. Действительно это очень вкусно".

"Три направления, которые мы сейчас предметно обсудили, - отметил губернатор Ростовской области. - Первое - это машиностроение. До тысячи автобусов и электробусов Ростовская область должна будет закупить до 2030 года. И мы очень надеемся, что нам удастся здесь на базе (сейчас у нас будет посещение Минского автомобильного завода), очень надеемся, что на базе этого предприятия мы сможем это обновление сделать".

Второе направление - строительная сфера. Губернатор подчеркнул, что у белорусских строительных компаний есть опыт работы в России в самых разных сферах, в том числе в строительстве социальных объектов. "Это школы, больницы, детские сады. Мы бы очень хотели попробовать поработать с белорусскими компаниями и посмотреть, насколько все-таки можно получить те результаты, которые нам как заказчику в этой ситуации нужны".

Третье направление сотрудничества Беларуси с Ростовской областью - сельское хозяйство. Речь, в частности, шла про сеть магазинов с белорусскими сельскохозяйственными товарами.

Переговоры в правительстве и на Минском автозаводе

Уже после переговоров во дворце делегация отправилась на переговоры в правительство. Основная тема - расширение присутствия наших брендов в Ростовской области. И на Минский автомобильный завод - вживую увидеть процесс сборки автобусов и электробусов.

Борис Мущинский, первый заместитель коммерческого директора - директор по реализации грузовой техники Минского автомобильного завода:

"Автобусы МАЗ эксплуатируются в Ростовской области. Соответственно мы рассчитываем на увеличение поставок и участие в поставке заявленной тысячи автобусов и электробусов в Ростовскую область".

Туристический потенциал юга России