К Новому году Минск украсят 28 праздничных елок
Минск готовится к Новому году. Улицы и площади уже превращаются в арт-объекты. Столица будет блистать.
Праздничная атмосфера
Несмотря на то что на календаре еще осень, в Беларуси уже идет активная подготовка к зимним праздникам. У белорусов подход ответственный, поэтому все должно быть готово заранее. Оформляются новые фотозоны, тестируются иллюминации.
К празднику "принарядились" и столичные универмаги. Так, минчане и гости города уже могут увидеть новогоднее убранство в витринах магазинов. Каждая экспозиция как арт-объект! К слову, на полках торговых центров появились и праздничные товары с символом 2026 года.
В столице продолжается установка праздничных елок. 28 зеленых красавиц украсят Минск в этом году. Главная елка разместится на Октябрьской площади. К такому хвойному марафону присоединились все регионы страны.