К Новому году Минск украсят 28 праздничных елок

Минск готовится к Новому году. Улицы и площади уже превращаются в арт-объекты. Столица будет блистать.

Праздничная атмосфера

Несмотря на то что на календаре еще осень, в Беларуси уже идет активная подготовка к зимним праздникам. У белорусов подход ответственный, поэтому все должно быть готово заранее. Оформляются новые фотозоны, тестируются иллюминации.

К празднику "принарядились" и столичные универмаги. Так, минчане и гости города уже могут увидеть новогоднее убранство в витринах магазинов. Каждая экспозиция как арт-объект! К слову, на полках торговых центров появились и праздничные товары с символом 2026 года.