Покупатель тайно выносил рыбу из магазина в Минске

Желание пройти мимо кассы часто оборачивается разочарованием - воришке приходится многократно платить по счетам. Сразу несколько случаев кражи зафиксировали в Минске. 62-летний покупатель ранее уже тайно выносил рыбу из магазина. Мужчину персонал запомнил, и когда он вновь вернулся, то попал под пристальное внимание. Мужчина взял рыбу и, подходя к кассе, незаметно переложил товар в поясную сумку, которая лежала в корзинке. Когда охранник магазина попросил показать содержимое, минчанин, не желая раскрывать свой "улов", попытался сбежать, но был задержан.