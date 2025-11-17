Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

СМИ: Умеров отказывается возвращаться в Украину

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Умеров отказался возвращаться из США домой. И все это на фоне масштабного коррупционного скандала.

Сообщается, что Умеров лично проинформировал Зеленского о своем решении, позвонив по телефону. Конечно, в Киеве назвали это ложной информацией и заявили, что их товарищ находится в запланированной командировке в Штатах. Там у него проходят рабочие встречи и консультации. При этом сроков возвращения в Киев, где Умерова уже ждут сотрудники антикоррупционного бюро, не называют.

Украинская верхушка в целом трещит по швам. В правящей партии Украины также назревает бунт депутатов. Они требуют от главы киевского режима уволить Ермака. В противном случае грозятся выходом из фракции.

Разделы:

В миреУкраина

Теги:

Умеров