СМИ: Умеров отказывается возвращаться в Украину
Автор:Редакция news.by
Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Умеров отказался возвращаться из США домой. И все это на фоне масштабного коррупционного скандала.
Сообщается, что Умеров лично проинформировал Зеленского о своем решении, позвонив по телефону. Конечно, в Киеве назвали это ложной информацией и заявили, что их товарищ находится в запланированной командировке в Штатах. Там у него проходят рабочие встречи и консультации. При этом сроков возвращения в Киев, где Умерова уже ждут сотрудники антикоррупционного бюро, не называют.
Украинская верхушка в целом трещит по швам. В правящей партии Украины также назревает бунт депутатов. Они требуют от главы киевского режима уволить Ермака. В противном случае грозятся выходом из фракции.