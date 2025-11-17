В Беларуси утверждены более строгие стандарты качества картофеля

В Беларуси утверждены новые, более строгие стандарты качества картофеля. Если раньше минимальный допустимый диаметр клубней составлял 35 миллиметров, то теперь к реализации будет допускаться продукция размером от 45 до 80 миллиметров.

Это решение направлено на повышение качества и удовлетворение запросов покупателей. Ранее мелкие клубни картофеля часто оказывались невыгодны для реализации из-за низкой товарной ценности. Они склонны к быстрой порче, хуже хранятся и требуют больше усилий при очистке, что увеличивает объем отходов. Новые стандарты призваны гарантировать, что каждый приобретенный белорусами килограмм картофеля будет отвечать требованиям длительного хранения и кулинарного использования.

Екатерина Макуценя, консультант отдела потребительского рынка управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"В Республике Беларусь завершена уборка картофеля. По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, вся Республика будет на протяжении всего межсезонного периода обеспечена качественным картофелем. У нас был увеличен объем планируемой закладки картофеля, поставляемого в рамках госзаказа, он составил 61 066 тонн картофеля. Постановлением МАРТ утверждены предельные максимальные розничные цены на продукцию, реализуемую из госзаказа. В частности, на картофель они установлены в размере 1 рубль 7 копеек".