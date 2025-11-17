Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Буэнос-Айресе россиянка отбила свой телефон у грабителей на скутере

Русская женщина не только коня на скаку остановит, но и грабителя на байке. Сильный характер пришлось проявить туристке в столице Аргентины - Буэнос-Айресе. Девушка каталась на велосипеде, когда к ней подъехали два незнакомца и выхватили телефон.

Злоумышленники и не подозревали, что не на ту напали. Отдавать свою вещь без боя путешественница не хотела и набросилась на преступников. Одного она сбросила со скутера и, вцепившись мертвой хваткой, удерживала пока на помощь не подоспели прохожие. Второй бандит укатил, но вскоре был задержан полицейскими. 

Разделы:

ПроисшествияВ мире

Теги:

Зона ХАргентинав мире