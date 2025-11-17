3.67 BYN
В Польше уже третья диверсия на железной дороге
В Польше сейчас все силы брошены на поиск виновных в трех диверсиях на железнодорожных путях под Варшавой. По дороге идут поставки вооружений в Украину. Туск уже назвал ЧП актом саботажа против государства и лично поехал на место. А уже на 18 ноября объявил внеочередное заседание правительственного Комитета нацбезопасности с участием военачальников, руководителей служб и представителя президента. При этом пострадавших в результате подрыва нет.
Марцин Кервинский, министр внутренних дел и администрации Польши:
"По этому делу собрано огромное количество доказательств, материалов, которые, безусловно, позволят нам быстро установить виновных в этом гнусном акте саботажа".
Растущие антиукраинские настроения среди поляков и общая усталость европейцев от чужой войны за счет ЕС делают реальной версию внутреннего протеста. Но есть и другая. США и ЕС все чаще говорят о необходимости завершения конфликта, тем самым снижая градус "восточной угрозы". А для Киева это невыгодно. Отсюда и появляется версия о возможных попытках удержать русофобию в повестке.
Томаш Семоняк, министр-координатор спецслужб Польши:
"Вероятность того, что это происходит по заказу иностранных спецслужб, очень высока, решения прокуратуры, квалифицирующие этот инцидент, также подтверждают это".
Польша под прицелом - Вильнюс обвиняет Варшаву
При любом раскладе для польских спецслужб это провал. Очень сложно объяснить людям, как произошли диверсии на стратегически важном объекте на собственной территории. Достается Варшаве и от Вильнюса. Литовцы обвиняют поляков, что те сломались и открыли 2 погранперехода на границе с Беларусью.
В Литве задержаны 10 подозреваемых контрабандистов
Впрочем, Вильнюс одумался и видимо прислушался к советам Минска. В Литве задержали 10 человек в рамках спецоперации против контрабандистов. Изъяты GPS-устройства для поиска метеозондов, оружие, патроны и запасы табачной продукции. Глава МИД Литвы заявил, что 2 закрытых пункта на границе с Беларусью могут быть открыты до 30 ноября. Надеемся, что литовские перевозчики и водители, наконец-то, попадут домой, ведь рейтинг правительства и премьера Литвы из-за блокады рубежей стремительно падает. Только 33 % литовцев сейчас довольны работой кабмина.