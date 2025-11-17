В Польше уже третья диверсия на железной дороге

В Польше сейчас все силы брошены на поиск виновных в трех диверсиях на железнодорожных путях под Варшавой. По дороге идут поставки вооружений в Украину. Туск уже назвал ЧП актом саботажа против государства и лично поехал на место. А уже на 18 ноября объявил внеочередное заседание правительственного Комитета нацбезопасности с участием военачальников, руководителей служб и представителя президента. При этом пострадавших в результате подрыва нет.

Марцин Кервинский, министр внутренних дел и администрации Польши:

"По этому делу собрано огромное количество доказательств, материалов, которые, безусловно, позволят нам быстро установить виновных в этом гнусном акте саботажа".

Растущие антиукраинские настроения среди поляков и общая усталость европейцев от чужой войны за счет ЕС делают реальной версию внутреннего протеста. Но есть и другая. США и ЕС все чаще говорят о необходимости завершения конфликта, тем самым снижая градус "восточной угрозы". А для Киева это невыгодно. Отсюда и появляется версия о возможных попытках удержать русофобию в повестке.

Томаш Семоняк, министр-координатор спецслужб Польши:

"Вероятность того, что это происходит по заказу иностранных спецслужб, очень высока, решения прокуратуры, квалифицирующие этот инцидент, также подтверждают это".

Польша под прицелом - Вильнюс обвиняет Варшаву

При любом раскладе для польских спецслужб это провал. Очень сложно объяснить людям, как произошли диверсии на стратегически важном объекте на собственной территории. Достается Варшаве и от Вильнюса. Литовцы обвиняют поляков, что те сломались и открыли 2 погранперехода на границе с Беларусью.

В Литве задержаны 10 подозреваемых контрабандистов