Брестская область присоединилась к Неделе предпринимательства

17 ноября в Бресте говорили о возможностях в условиях меняющейся экономики, а еще подвели итоги за последние 5 лет.

Сейчас в юго-западном регионе почти 11,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, почти 31 тыс. ИП. В этом году зарегистрировано около тысячи новых коммерческих организаций. С 2021 года предоставлено 60 льготных кредитов на сумму более 16,5 млн рублей.

Виталий Лисецкий, председатель совета Союза предпринимателей Брестской области:

"В последние годы проводим достаточно много мероприятий, достаточно много общаемся с бизнесом. Смотрим на те тенденции, которые происходят в бизнесе. И я вам скажу, что этот толчок финансовый, который государство дает, он достаточно интересный, понятный становится бизнесу на сегодняшний день. И те, кто правильно им пользуется, реализует свои проекты. Т.е. это очень положительно сказывается на бизнесе".

"Субсидия, полученная мной в 2022 году, явилась для меня большим подспорьем и большой поддержкой для того, чтобы я смогла реализовать свое дело, дело мечты. И сейчас работаю с организациями, предприятиями города, чтобы наладить их атмосферу, коммуникации и позитивное отношение к жизни", - рассказала Ольга Кукал, индивидуальный предприниматель.

Александр Березин, глава фермерского хозяйства:

"Мы получали льготные кредиты, которые мы направили на наши основные средства. В частности, это была покупка линии по фасовке ягод, это была покупка техники сельскохозяйственной и строительных материалов, необходимых для возведения холодильного комплекса. Поэтому я думаю, что мы бы не имели то, что имеем. Без этого нам было очень тяжело".