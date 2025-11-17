3.67 BYN
В поисках выигрышных идей и стратегий - стартовал II Республиканский форум молодых аналитиков
17 ноября в Национальном детском технопарке состоялся II Республиканский форум молодых аналитиков. Это площадка для открытого диалога о стратегических направлениях развития Беларуси. Также были награждены победители конкурса Минэкономики "Поддержка молодежной инициативы".
В Беларуси стартовала Неделя предпринимательства. Основа любого бизнеса - это выигрышная идея и стратегия. Где же ее искать? Определенно у молодежи. В Минске состоялся II Республиканский форум молодых аналитиков, на которой более 50 молодых людей представили концепцию города будущего Беларуси. Это особенно актуально в контексте недавних заявлений о готовящихся градообразующих проектах в стране.
Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
"Если у нас появится новая атомная станция, то, наверное, появится город. Вокруг или рядом с этой атомной станцией. Вот и предложили детям подумать, каким будет город будущего, каким они видели бы город, если бы они могли построить его для себя. И уже нащупали ту преподавательскую менторскую среду, которая есть в Беларуси, которая с большим удовольствием откликается на наши просьбы. Мы видим здесь такую тягу навстречу друг другу".
Электронная платформа для малого и среднего бизнеса, эффективные решения венчурного финансирования, нейросети в преподавании по опыту китайских коллег - это лишь малая часть заявленных идей. Однако уже на их пилотную реализацию от партнеров форума выделены гранты в размере 60 базовых величин.
Владислав Козловский, председатель Совета молодежного аналитического сообщества:
"Это продолжение исследований, которые стояли перед молодыми аналитиками еще с августа - со времен летней школы. Сейчас мы уже подводим такой консолидированный итог, где рассказываем об основном видении молодежью того, как следует создавать города в будущем Беларуси".
Ксения Мицкевич, студентка Витебского государственного технологического университета:
"Мы сконцентрировались в первую очередь на социально-солидарной экономике, а дальше продолжили наши наработки в рамках изучения влияния венчурных инвестиций на экономику государства и технологии. Конечно, это уже не совсем социальная тема. И разрабатывали некоторые возможные решения, которые помогли бы нашему Парку высоких технологий развить сферу венчурного инвестирования и стартап-культуру нашей страны".
Молодежное аналитическое сообщество было создано при поддержке гранта Президента по молодежной политике. Такие молодежные проекты становятся основой для исследований Белорусского института стратегических исследований. Это и зеленая энергетика, и контроль качества, и укрепление регионов. Хочется надеяться, что Неделя предпринимательства, которая началась с ярких идей, пройдет в таком же результативном темпе.