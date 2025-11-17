В поисках выигрышных идей и стратегий - стартовал II Республиканский форум молодых аналитиков

17 ноября в Национальном детском технопарке состоялся II Республиканский форум молодых аналитиков. Это площадка для открытого диалога о стратегических направлениях развития Беларуси. Также были награждены победители конкурса Минэкономики "Поддержка молодежной инициативы".

В Беларуси стартовала Неделя предпринимательства. Основа любого бизнеса - это выигрышная идея и стратегия. Где же ее искать? Определенно у молодежи. В Минске состоялся II Республиканский форум молодых аналитиков, на которой более 50 молодых людей представили концепцию города будущего Беларуси. Это особенно актуально в контексте недавних заявлений о готовящихся градообразующих проектах в стране.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

"Если у нас появится новая атомная станция, то, наверное, появится город. Вокруг или рядом с этой атомной станцией. Вот и предложили детям подумать, каким будет город будущего, каким они видели бы город, если бы они могли построить его для себя. И уже нащупали ту преподавательскую менторскую среду, которая есть в Беларуси, которая с большим удовольствием откликается на наши просьбы. Мы видим здесь такую тягу навстречу друг другу".

Электронная платформа для малого и среднего бизнеса, эффективные решения венчурного финансирования, нейросети в преподавании по опыту китайских коллег - это лишь малая часть заявленных идей. Однако уже на их пилотную реализацию от партнеров форума выделены гранты в размере 60 базовых величин.

Владислав Козловский, председатель Совета молодежного аналитического сообщества:

"Это продолжение исследований, которые стояли перед молодыми аналитиками еще с августа - со времен летней школы. Сейчас мы уже подводим такой консолидированный итог, где рассказываем об основном видении молодежью того, как следует создавать города в будущем Беларуси".

Ксения Мицкевич, студентка Витебского государственного технологического университета:

"Мы сконцентрировались в первую очередь на социально-солидарной экономике, а дальше продолжили наши наработки в рамках изучения влияния венчурных инвестиций на экономику государства и технологии. Конечно, это уже не совсем социальная тема. И разрабатывали некоторые возможные решения, которые помогли бы нашему Парку высоких технологий развить сферу венчурного инвестирования и стартап-культуру нашей страны".