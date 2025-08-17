Беларусь будет с картошкой? Какой урожай овоща ожидается в 2025 году?

В интервью в "Главном эфире" председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик рассказал, как в его регионе обстоят дела с уборкой картофеля и в целом всего "борщевого" набора - свеклы, моркови, лука.

Как отметил председатель, исходя из опыта 2024 года, когда все только и говорили про картофель, после этого предприняли дополнительные меры и увеличили на 1,2 тыс. га посевные площади клубнеплода. "Сейчас картошку убирают фермерские хозяйства, урожай хороший, поэтому вопросов я не вижу, притом знаю, что коллеги из других областей тоже увеличили посевные площади под овощ, поэтому страна должна быть спокойной - мы картошкой накормим", - с улыбкой заявил Петр Пархомчик.

Если говорить о моркови, капусте, луке, свекле, то вопросов по ним нет, отметил эксперт. Однако он с сожалением констатировал, что после трех волн весенних заморозков очень серьезно пострадали сады.

Петр Пархомчик:

"В 2024 году мы получили урожай 120 тыс. т яблок, а с учетом погодных условий в 2025-м планируется урожай в пределах 37-40 тыс. т, что в три раза меньше, чем в 2024-м".