"За спокойную жизнь мирных жителей" - командир батальона "Ахмат" о том, за что воюет

Командир штурмового взвода СПН "Ахмат" с позывным "Шизик" в программе "Война и мир" рассказал о том, как попал в спецназ "Ахмат", о работе снайпером и о том, как бережет своих солдат.

Боец с позывным "Шизик" год служил по контракту в армии, потом пошел добровольцем. По его словам, в мае 2023 года он служил снайпером полтора года, потом служил на противотанковом ракетном комплексе. "С родным братом решили пойти в "Ахмат". Достойное братство, достойные командиры, достойное снабжение, держат слово", - считает он.

Рассказывая о ребятах, которые у него в подчинении, он отметил, что это достойные ребята. "Одно желание только, чтобы вернулись домой живыми, здоровыми, к семьям. Это моя прямая задача", - сказал он.

Сравнивая работу снайпером и работу в штурмах, он отметил, что ответственности больше здесь, потому что несет ответственность за людей: за их правильный подход к врагу, за их обеспечение, за их вооружение. "Когда я служил снайпером, у нас была пара, я и мой родной брат, мы отвечали только друг за друга. А здесь ты берешь ответственность за людей, которых ты ведешь в бой", - рассказал боец.

"Когда ты наблюдаешь за ними через прицел, у них нет такого страха. А когда на них идет штурмовой накат, тогда видно, кто они есть. Как они боятся, как они убегают, теряются. Пропадают без вести".

Противник, по его мнению, изначально злой. "Антихристы. Его нельзя недооценивать. Подготавливают их нормально. Но нас готовят еще лучше. Противник подлый. Не хитер и не дерзок, он подлый. Это не люди. 100 процентов, это не люди", - жестко говорит боец.

"В последнее время задача - глубокая оборона, - рассказывает он. - До этого были штурмы. Штурмовали поселок Демидовка. Заводил людей на позиции, велись активные действия".

"Где-то мы на позиции можем спокойно зайти, а где-то столько проблем возникает по пути. Начиная от артобстрелов или от стрелковых боев до массированных атак FPV. На какие-то участки просто не получается на транспорте заехать, поэтому ребята по 10-15 километров пешком двигаются на позиции. На каждом участке потеря. Не может быть легко. Человек отдает самое ценное, что у него есть - жизнь".