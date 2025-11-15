"Смотри под ноги, слушай небо" - медработник об эвакуации раненых бойцов с поля боя

Как работает медицинская служба батальона СПН "Ахмат" в зоне СВО, какие сложности приходится преодолевать в процессе эвакуации раненых бойцов, в программе "Война и мир" рассказал начальник батальона с позывным "Закат".

Начальник медицинской службы батальона СПН "Ахмат" с позывным "Закат" проработал 4 года на скорой помощи фельдшером общепрофильной бригады. По его словам, два года назад решился прийти в зону проведения СВО. "Медиков много не бывает. Слава Богу, попал в батальон под командованием командира "Хохла". Начинал работать в ЛНР, затем в Курской и Белгородской областях. Начинал на позициях, выполнял роль медика, если штурмовые мероприятия проводились, в составе групп выступал в роли медика, потом перешел в группу эвакуации медиком".

"Война каждый день изменяется. Сейчас война дронов. Каждый день все совершенствуется. Основную такую тяготу в работе доставляют дроны, это дистанционные минирования, FPV-дроны, которые могут просто корректировщика поднимать и бить артиллерией, мешать работе эвакуации, разбивать логистику, минировать логистические маршруты".

"Стараемся как-то интуитивно и инстинктивно ориентироваться, - сказал боец "Закат". - Все-таки на РЭП надеемся, РЭП отрабатывает, а сам не плошай: держи ухо востро, смотри под ноги, слушай небо и старайся избегать открытых мест".

"Ребята в группе эвакуации уже четко знают, что нужно делать и как. Делимся опытом с вновь прибывшими товарищами, перенимаем опыт у старших коллег. Работа в эвакуации - постоянный обмен опытом по передвижению, - считает он. - Все направлено на передвижение: как передвигаться, как с раненым двигаться, как его нести. Потому что иной раз ты можешь пойти на эвакуацию, погода испортилась, но ты вынес".

