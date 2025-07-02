Беларусь и Ливия подписали пакет документов о сотрудничестве

2 страны подписали пакет документов о сотрудничестве. Это придаст серьезный импульс экономическим отношениям между государствами, уверены в правительстве.

Итак, продовольственная безопасность, промышленность, медицина, образование, предотвращение стихийных бедствий и ЧС.

От слов к делу - главный тезис. С этого начинались 2 июля белорусско-ливийские переговоры в Минздраве. Их министр будет много, очень много писать. В какой-то момент перейдя уже на отрывные листы. Это не конспект. По пунктам, что белорусское хотят себе.

Кроме машин скорой помощи, стажировок своих специалистов у нас, мастер-классов наших в Бенгази, им нужен реабилитационный центр под ключ. То есть белорусский не только проект, белорусов просят помочь и с организацией медицинской части.

Реабилитационный центр на 150 коек с тремя отделениями. Ливийская сторона озвучила пожелание: в центре должна быть и амбулаторная часть, где жители Бенгази смогут получать помощь от узких специалистов. Ливии нужны и такие кадры, как лоры, офтальмологи, кардиологи, трансплантологи. Центр трансплантологии они уже построили. Посетив минский, увидев уровень, хотят консультации по профилю.

И вот конкретный пример. РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова и отдельно Центр позитронно-эмиссионной томографии, где проводятся особо сложные, но максимально эффективные процедуры диагностики онкозаболеваний на ранних стадиях. Здесь же пациенты проходят контроль эффективности лечения. ПЭТ-КТ начал свою работу 10 лет назад.

Борьба со злокачественными новообразованиями - актуальная задача для мирового медицинского сообщества. За прошедший год в мире зарегистрировано около 20 млн новых случаев заболевания раком.

Отдельное внимание противоопухолевым препаратам. Ливия оценила и белорусскую фармацевтику. Министр Усман Абдельджалил посетил Белмедпрепараты. Лекарства мы поставляем в 24 страны мира. При формировании конкретного заказа с конкретными лекарствами в определенные сроки проблем быть не должно. Основные логистические направления отработаны. С учетом предложения обещают, в скором времени составить запрос.

Отдельно обсуждали кадры. Уже с 1 сентября цифра по ливийским студентам увеличится.

Ливия заинтересована и в поставках белорусской пассажирской техники. Накануне посетили МАЗ, МТЗ, 2 июля - ведущего производителя наземного городского электрического транспорта в странах СНГ - Белкоммунмаш. Посмотрели сборочное производство, цех покраски и отдельно по моделям трамваев и электробусов.

Еще новость дня - белорусский филиал спасателей откроется в Ливии. Что могут наши парни, делегация увидела на полигоне МЧС. 8 практических эпизодов: работа спасателей на высоте, на воде, на железной дороге, в самолете. Были продемонстрированы 2 вертолета (Ми-26 и Ми-8).