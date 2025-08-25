3.69 BYN
Беларусь и Вологодская область рассчитывают нарастить товарооборот до 1 млрд долларов к 2030 году
Вологодская область России и Беларусь стремятся увеличить товарооборот до 1 млрд долларовк 2030 году. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Беларусь сейчас занимает первое место во внешнеторговом обороте Вологодской области, ее доля составляет около 20 %, проинформировал Георгий Филимонов. Однако даже эти показатели он считает далеко не предельными, потенциал двух сторон гораздо шире. Поэтому обсуждаются различного рода проекты, инициативы, чтобы активизировать сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, туристической сферах. Планируется, по его словам, расширять линейку взаимных поставок, чтобы к 2030 году добиться увеличения товарооборота до 1 млрд.
В январе - июне этого года товарооборот между Беларусью и Вологодской областью составил 316,4 млн долларов, что составляет 100,9 % к уровню аналогичного периода прошлого года. В целом за последние годы показатель демонстрировал рост: если в 2020 году товарооборот составлял 335 млн долларов, то в 2024 году цифра взаимной торговли достигла 678,1 млн долларов.
Основой белорусского экспорта стали устройства на жидких кристаллах, лазеры, тракторы и седельные тягачи, части и принадлежности автомобилей и тракторов, азотные удобрения и другое. Из Вологодской области в Беларусь преимущественно поставлялись плоский прокат из различных видов стали, проволока, медь и медные сплавы, отходы и лом черных металлов, а также другие виды продукции.