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Беларусь в ближайшее время запустит поставки говядины во Вьетнам
Беларусь вскоре начнет поставлять во Вьетнам говядину. Об этом 12 мая заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Горлов, сообщает Sputnik.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая встретился во Дворце Независимости с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, в ходе разговора с которым обсудил перспективы и направления дальнейшего сотрудничества в различных сферах.
По словам Горлова, сейчас в этой азиатской стране пользуются спросом белорусское цельное молоко в тетрапаках, а также сухие молочные продукты. В целом в прошлом году Беларусь экспортировала во Вьетнам продуктов питания на шесть миллионов долларов, и в текущем году наблюдается положительная динамика поставок по сравнению с уровнем 2024-го.
"В части дальнейшего взаимодействия наша делегация буквально в прошлом месяце посещала Республику Вьетнам, были достигнуты определенные договоренности в части поставок нашей говядины на рынок Вьетнама", - сказал министр.
Горлов отметил, что до начала экспорта был проделан очень долгий путь, вьетнамская сторона уже подтвердила белорусские ветеринарные сертификаты, по которым будет поставляться продукция.
Министр уточнил, что осталось уточнить определенные документы, и в ближайшем времени белорусская говядина будет экспортироваться на вьетнамский рынок.