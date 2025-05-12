Беларусь в ближайшее время запустит поставки говядины во Вьетнам

Беларусь вскоре начнет поставлять во Вьетнам говядину. Об этом 12 мая заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Горлов, сообщает Sputnik.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая встретился во Дворце Независимости с Генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, в ходе разговора с которым обсудил перспективы и направления дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

По словам Горлова, сейчас в этой азиатской стране пользуются спросом белорусское цельное молоко в тетрапаках, а также сухие молочные продукты. В целом в прошлом году Беларусь экспортировала во Вьетнам продуктов питания на шесть миллионов долларов, и в текущем году наблюдается положительная динамика поставок по сравнению с уровнем 2024-го.

"В части дальнейшего взаимодействия наша делегация буквально в прошлом месяце посещала Республику Вьетнам, были достигнуты определенные договоренности в части поставок нашей говядины на рынок Вьетнама", - сказал министр.

Горлов отметил, что до начала экспорта был проделан очень долгий путь, вьетнамская сторона уже подтвердила белорусские ветеринарные сертификаты, по которым будет поставляться продукция.