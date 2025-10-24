3.71 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Беларусь за 9 месяцев 2025 года вышла на рекордный экспорт и увеличила среднюю заработную плату
По итогам 9 месяцев 2025 года белорусская экономика выросла на 1,6 %. Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в "Актуальном интервью" отметил достижение рекордных показателей экспорта, несмотря на объективные трудности в сельском хозяйстве и промышленности.
"По итогам 9 месяцев рост ВВП составил 101,6 %, и это ниже прогнозных показателей. Но есть ряд объективных факторов, например, смещение сроков уборки урожая. Мы сегодня видим, насколько это влияет, - отметил министр. - Буквально две недели, и сельское хозяйство пока не может выйти за границу 100 %. Мы ожидаем как раз в этом месяце преломление этой тенденции".
Министр также указал на влияние внешних факторов на промышленность: "Промышленность - отрасль, которая у нас работает в большей степени на экспорт. И проседание определенных рынков, особенно Российской Федерации (то самое управляемое охлаждение), сказывается в том числе на наших экспортоориентированных отраслях".
Несмотря на это, Юрий Чеботарь подчеркнул успехи в других показателях: "По нашим оценкам, в этом году мы достигнем величины 50 млрд долларов в экспорте товаров и услуг. Это один из самых больших исторических показателей. Даже заработная плата 2,6 тыс. белорусских рублей в среднем - таких значений у нас в стране и в принципе-то не было".
Для дальнейшего роста министр видит резервы в новых рынках. "С учетом проседания отдельных рынков, ключевая задача - это наращивание присутствия на других мировых рынках. И мы этим занимаемся, - обозначил он. - Прежде всего, это страны СНГ, очень большие рынки, развивающиеся Узбекистан, Казахстан и так далее. Там надо где-то восстанавливать утерянные ниши, а где-то наращивать присутствие".