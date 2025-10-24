Беларусь за 9 месяцев 2025 года вышла на рекордный экспорт и увеличила среднюю заработную плату

По итогам 9 месяцев 2025 года белорусская экономика выросла на 1,6 %. Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в "Актуальном интервью" отметил достижение рекордных показателей экспорта, несмотря на объективные трудности в сельском хозяйстве и промышленности.

"По итогам 9 месяцев рост ВВП составил 101,6 %, и это ниже прогнозных показателей. Но есть ряд объективных факторов, например, смещение сроков уборки урожая. Мы сегодня видим, насколько это влияет, - отметил министр. - Буквально две недели, и сельское хозяйство пока не может выйти за границу 100 %. Мы ожидаем как раз в этом месяце преломление этой тенденции".

Министр также указал на влияние внешних факторов на промышленность: "Промышленность - отрасль, которая у нас работает в большей степени на экспорт. И проседание определенных рынков, особенно Российской Федерации (то самое управляемое охлаждение), сказывается в том числе на наших экспортоориентированных отраслях".

Несмотря на это, Юрий Чеботарь подчеркнул успехи в других показателях: "По нашим оценкам, в этом году мы достигнем величины 50 млрд долларов в экспорте товаров и услуг. Это один из самых больших исторических показателей. Даже заработная плата 2,6 тыс. белорусских рублей в среднем - таких значений у нас в стране и в принципе-то не было".