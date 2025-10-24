Минэкономики Чеботарь объяснил, почему инвестициям в Беларуси уделяют много внимания

Инвестиционная политика в Беларуси в приоритете. Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь объяснил в "Актуальном интервью", почему это так важно и в какие направления вкладываются деньги.

"Инвестиционная политика - это политика номер один, наверное, в нашей стране. Почему? Потому что это, первое, конкурентоспособность наших предприятий, второе, это создание комфортных условий для наших граждан, потому что инвестиции, это в том числе строительство социальной инфраструктуры и жилья", - обозначил министр.

Ну и третье, самое главное для нас, это коммерческие инвестиции, коммерческие проекты, наш реальный сектор экономики. Здесь много инициатив с нашей стороны. Юрий Чеботарь

Министр упомянул программу "Один район - один проект": "В этом году мы будем подводить итоги. В принципе, есть о чем говорить. Начинали с меньшего количества проектов, у кого-то их не было. Сейчас общая корзинка проектов составляет более 200, практически по два проекта на район. Почти завершено 100 проектов. До конца года, по нашим оценкам, будет завершено еще 60 проектов. Итого 160 проектов, мы точно знаем, повлияют на рост экономики. Это около 2 тыс. рабочих мест".

Юрий Чеботарь отметил, что запрос на такие программы есть, особенно со стороны бизнеса в регионах. "Поэтому на следующую пятилетку, с 2026 года, мы очень сильно будем продвигать "Региональную инициативу". Мы ее запустили в этом году, - обозначил он. - Она тоже начиналась с вопросами, где-то с недоверием, но сегодня корзинка составляет около 100 проектов, которые уже одобрены на 1 млрд рублей".

Министр отметил простоту механизма: "На специальном сайте происходит подача заявки в упрощенном виде, буквально несколько дней нужно ждать ответ "да" или "нет", и с этим (положительным - прим. ред.) ответом можно идти в Банк развития или банки-партнеры и получать кредит на выгодных условиях".