Белорусская АЭС выработала 50 млрд кВт/ч и сэкономила 13,5 млрд куб. м газа

50 млрд кВт/ч энергии выработала Белорусская атомная электростанция, такой небывалый объем позволил сэкономить более 13,5 млрд куб. м природного газа. Об этом рассказал министр профильного ведомства Денис Мороз на пресс-туре по предприятиям отрасли, который организовали в преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Одна из точек визита министра - торфобрикетный завод "Ляховичский". Это лидер по величине производства в Европе, выпускают здесь и торф топливный.

Часть товара предприятие экспортирует в Россию. Беларусь занимает 1 место в мире по производству торфяного брикета.

Владимир Гунько, директор ОАО "ТБЗ Ляховичский":

"С 2016 года наше предприятие производит торфяную сушенку, это новый вид продукции, импортозамещающий. В 2024 году произведено 63 тыс. тонн. Торфяная сушенка используется для производства цемента, мощности оборудования позволяют производить до тысячи тонн торфяной продукции в сутки".

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

"Белорусская атомная электростанция работает в стабильном, надежном режиме. Это один из самых безопасных проектов в мире на настоящий момент. Выработка электроэнергии на атомной электростанции, на экологически чистом объекте, позволяет снизить выброс углекислого газа. 50 млн кВ/ч энергии позволили снизить выбросы углекислого газа в объеме почти 20 млн т".