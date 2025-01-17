Белорусская продукция в 2024 году экспортировалась в 154 страны мира - премьер-министр

Важный фактор, который способствовал поддержанию спроса на белорусскую продукцию, - активная работа на внешних рынках, отметил Роман Головченко. "Белорусская продукция экспортировалась в 154 страны мира, то есть наше присутствие в мировой торговле тотальное. При этом в 2024 году впервые была поставлена продукция в 14 новых государств. В основном это страны Африки и так называемого Глобального Юга. Причем поставки в некоторые страны Африки выросли в разы. Это одна из очень четких установок Президента - увеличивать торгово-экономическое сотрудничество и развивать его именно со странами Глобального Юга, включая Африканский континент", - подчеркнул премьер.