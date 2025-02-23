Белорусские тракторы, обмен студентами. Как Беларусь и Пакистан развивают сотрудничество

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Пакистан - большая и важная страна Центральной Азии. Исламская республика сегодня - это почти 250 млн человек населения, стремительно набирающая обороты экономика и… ядерное оружие. Последнее позволяет жить более-менее спокойно и заполнять дневник финансовых активностей.

Одна из них - получение белорусской аграрной техники. Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица по поручению Президента подарил несколько тракторов "Беларус" восточным партнерам.

Разберемся, насколько это важная деталь в мозаике общих отношений Исламабада и Минска.

Партнерство во благо

Исламская Республика Пакистан - одно из ключевых государств Южной Азии и пятая страна по населению в мире (почти 250 млн человек). На западе с Афганистаном и на востоке с претензиями Индии Исламабад все же сумел сохранить политическую независимость и теперь подбирает ключи от финансового благосостояния. И тут наступает время Беларуси.

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Само название "Пакистан" в переводе с урду - местного языка звучит как "земля чистых". Это отражается и на менталитете людей.

Во время записи интервью фразу "Мы хотим построить с Беларусью отношения по принципу win-win, когда все в выигрыше", журналисты слышали постоянно.

Джамил Куреши, секретарь специального совета по содействию инвестиций Пакистана:

"Наша делегация недавно вернулась из Беларуси. Это была очень успешная поездка. Было проделано много подготовительной работы, и теперь мы готовы к прорыву. Ваше посольство нам очень помогло, и вместе мы сделали упор на аграрную сферу и машиностроение. Руководство Пакистана делает упор на сельское хозяйство, и здесь Беларусь нам очень может помочь. Мы хотим отношений, построенных на доверии и выгодных всем".

Пакистан - это еще и страна, в которой крайне высока роль армейской культуры. Порядок, дисциплина, безопасность - три кита местного общества, в которые добавляют четвертый столп - инновации.

Аатиф Умар, эксперт по инвестициям специального совета по содействию инвестиций Пакистана:

"У Беларуси очень сильная промышленная база. Сельское хозяйство, машиностроение - это все, что мы бы хотели развивать и у нас. Сделать совместные предприятия".

Один из проектов - "Зеленый Пакистан". Аграрная супер-реформа. Для нее наши "Беларусы-1025" и предназначены.

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Шахид Назир, гендиректор компании Green Pakistan Initiative:

"Мы запустили инициативу "Зеленый Пакистан" - масштабный аграрный проект. И нам нужны тракторы большой мощности. И белорусские тракторы могут сослужить нам хорошую службу и будут удобными для водителей. Я верю, что эти тракторы - переломный момент для аграрного сектора Пакистана. И мы очень благодарны руководству Беларуси и Президенту. Уверены, нас ждут годы плодотворного сотрудничества".

Андрей Метелица, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Пакистане:

"Green Pakistan Initiative - программа, созданная правительством Пакистана и армией Пакистана по развитию сельского хозяйства. И мы хотели бы поучаствовать в этой программе своими технологиями, опытом, потому что у нас в Беларуси мы добились уже довольно хороших успехов в сельском хозяйстве. Мы и пакистанцы заинтересованы сотрудничать в этой сфере".

Монумент Петал - символ независимости в Исламабаде, отдает дань памяти пакистанскому движению, борцам за независимость в архитектурном стиле модерн. Похож он на раскрывшийся цветок, где четыре лепестка - это четыре провинции и три лепестка поменьше - Гилгит-Батистан, Азад-Кашмир и зона племен.

Азад-Кашмир - часть земель, которые оспаривает Индия. Периодически там возникают столкновения, соседи не дружат, но и эскалировать не готовы. Исламабад настроен миролюбиво. А про безопасность в регионе говорили еще в ноябре 2024 года Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф.

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Лукашенко отметил, что в мире происходят страшные перемены, которых не было несколько последних веков. "Мир очень турбулентен, изменения каждый день. И в это сложное время выживут только те страны, которые будут едины и народы которых будут переживать за будущее своей страны. Идет передел мира. Сильные, богатые страны схватились в этой железной схватке. Сегодня в мире более 50 войн и конфликтов. Идет жестокая борьба за лидерство сегодня, завтра и в будущем", - заметил глава государства.

Не аграрным сектором едины. Так, Минск и Исламабад прорабатывают вероятность обмена студентами. К слову, идею готова поддержать и героиня сюжета Инна Мамченко. Белоруска живет в Пакистане 11 лет.

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Инна Мамченко, руководитель туристической фирмы:

"Пакистанских студентов в Беларусь планируем направлять на обучение, переобучение, допустим, повышение квалификации. Одно из направлений, которое Президент у нас развивает в Беларуси. Мне это очень нравится, я тоже хочу поработать в этом направлении. Я прямо горжусь. Пакистан - это моя страна, я здесь живу, но я рада за Беларусь".