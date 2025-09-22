3.64 BYN
Биржевая цена золота обновила исторический максимум, превысив 3750 долларов за унцию
Автор:Редакция news.by
В ходе торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex установил новый исторический максимум, поднявшись выше отметки в 3750 долларов за унцию, пишет РИА Новости.
К 9:48 по минскому времени декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 45,22 доллара, или на 1,22 %, - до 3751,02 доллара за тройскую унцию.
При этом декабрьский фьючерс на серебро увеличился на 2,65 %, до 44,09 доллара за унцию.
Аналитики считают, что цены на золото поддерживает сочетание смягчения политики ФРС США и стабильных покупок этого драгметалла мировыми центральными банками.