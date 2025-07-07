3.77 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Большаков рассказал, для чего таможня применяет навигационные пломбы
Беларусь является одним из учредителей ЕАЭС и принимает активное участие в развитии и совершенствовании работы в рамках союза. О практических результатах таможенных служб и эффективной работе навигационных пломб рассказал в "Актуальном интервью" заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Андрей Большаков.
Стоит отметить, что сегодня Беларусь является лидером по количеству применения навигационных пломб.
Навигационная пломба - это электронное устройство, позволяющее обеспечивать дистанционный контроль за перемещением запломбированных товаров и передачу всей информации в систему мониторинга.
Использование такого инструмента развернулось в 2018 году, а практически первую навигационную пломбу применили в 2020-м. "Сегодня мы накладываем порядка 1 тыс. навигационных пломб в сутки. Всего с 2020 года уже применено порядка 2 млн пломб - это самый высокий результат, который есть среди государств-членов ЕАЭС", - сообщил Андрей Большаков.
Новый этап развития в 2025 году дали Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Российской Федерации Владимир Путин. Главы государств приняли декрет, который начали применять с 27 января в рамках Союзного государства. "Транспортные средства с навигационными пломбами следуют из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Это касается товаров, которые являются высокорискованными по доставке. Применение пломб расширили для экспорта лесоматериалов, отгружаемых в Беларуси и следующих автомобильным транспортом по территории России", - заявил представитель таможни.
Такой эксперимент проводится во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). На данный момент более 4 тыс. партий товаров с применением навигационных пломб проследовали без проблем по территории РФ и убыли за пределы ЕАЭС.
Фото: БЕЛТА