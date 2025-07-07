Большаков рассказал, для чего таможня применяет навигационные пломбы

Беларусь является одним из учредителей ЕАЭС и принимает активное участие в развитии и совершенствовании работы в рамках союза. О практических результатах таможенных служб и эффективной работе навигационных пломб рассказал в "Актуальном интервью" заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Андрей Большаков.

Стоит отметить, что сегодня Беларусь является лидером по количеству применения навигационных пломб.

Навигационная пломба - это электронное устройство, позволяющее обеспечивать дистанционный контроль за перемещением запломбированных товаров и передачу всей информации в систему мониторинга.

Использование такого инструмента развернулось в 2018 году, а практически первую навигационную пломбу применили в 2020-м. "Сегодня мы накладываем порядка 1 тыс. навигационных пломб в сутки. Всего с 2020 года уже применено порядка 2 млн пломб - это самый высокий результат, который есть среди государств-членов ЕАЭС", - сообщил Андрей Большаков.

Новый этап развития в 2025 году дали Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Российской Федерации Владимир Путин. Главы государств приняли декрет, который начали применять с 27 января в рамках Союзного государства. "Транспортные средства с навигационными пломбами следуют из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Это касается товаров, которые являются высокорискованными по доставке. Применение пломб расширили для экспорта лесоматериалов, отгружаемых в Беларуси и следующих автомобильным транспортом по территории России", - заявил представитель таможни.

Андрей Большаков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f927461c-070b-4738-b398-e3e0830dde1c/conversions/7e6d093a-8f11-4e29-b2e8-e555631767ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f927461c-070b-4738-b398-e3e0830dde1c/conversions/7e6d093a-8f11-4e29-b2e8-e555631767ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f927461c-070b-4738-b398-e3e0830dde1c/conversions/7e6d093a-8f11-4e29-b2e8-e555631767ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f927461c-070b-4738-b398-e3e0830dde1c/conversions/7e6d093a-8f11-4e29-b2e8-e555631767ce-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Большаков

Такой эксперимент проводится во взаимодействии с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). На данный момент более 4 тыс. партий товаров с применением навигационных пломб проследовали без проблем по территории РФ и убыли за пределы ЕАЭС.