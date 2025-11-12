Большой марафон кулинарных мастер-классов прошел на PRODEXPO-2025

Самая вкусная выставка Беларуси продолжается. 12 ноября Минский международный центр принимал второй день PRODEXPO-2025.

Акцент сделали на деловой программе. Обсуждали реализацию основных задач для отечественных переработчиков - обеспечение продовольственной безопасности и рост внешних поставок. Важная роль у хлебопекарной отрасли Беларуси. Сегодня в стране производят больше 2 тыс. видов хлебобулочных изделий. Многие из них любят и зарубежные потребители. На экспорт Беларусь отправляет продукцию, созданную с использованием специальных технологий, чтобы увеличить срок годности.

Можно пробовать: на PRODEXPO представлены достижения и новинки белорусских производителей 12 ноября - второй день выставки в Минске 10 часов назад

12 ноября в рамках PRODEXPO прошел большой марафон кулинарных мастер-классов. Свои коронные блюда представляли регионы - от Миор до Ивья. Оценивал качество и вкус, а также давал советы известный российский шеф-повар Константин Ивлев. Он в Беларуси не впервые, но подробно изучить национальную кухню смог только сегодня.

ФОТОФАКТ: Константин Ивлев оценил вкус белорусских блюд на PRODEXPO-2025 На центральной сцене "Открытая кухня" состоялось уникальное кулинарное шоу с участием известного российского шеф-повара 4 часа назад