Большой марафон кулинарных мастер-классов прошел на PRODEXPO-2025
Самая вкусная выставка Беларуси продолжается. 12 ноября Минский международный центр принимал второй день PRODEXPO-2025.
Акцент сделали на деловой программе. Обсуждали реализацию основных задач для отечественных переработчиков - обеспечение продовольственной безопасности и рост внешних поставок. Важная роль у хлебопекарной отрасли Беларуси. Сегодня в стране производят больше 2 тыс. видов хлебобулочных изделий. Многие из них любят и зарубежные потребители. На экспорт Беларусь отправляет продукцию, созданную с использованием специальных технологий, чтобы увеличить срок годности.
12 ноября в рамках PRODEXPO прошел большой марафон кулинарных мастер-классов. Свои коронные блюда представляли регионы - от Миор до Ивья. Оценивал качество и вкус, а также давал советы известный российский шеф-повар Константин Ивлев. Он в Беларуси не впервые, но подробно изучить национальную кухню смог только сегодня.
В выставке PRODEXPO участвуют 150 компаний из 7 стран. 13 ноября форум продолжится. Ключевой темой станет взаимодействие производителей с торговыми сетями.