Можно пробовать: на PRODEXPO представлены достижения и новинки белорусских производителей

Самая вкусная выставка продолжается. Сегодня второй день PRODEXPO-2025. Большое внимание участники уделяют деловой программе. Например, на полях форума уже стартовал Международный симпозиум хлебопеков, где ведущие эксперты отрасли обсуждают актуальные вопросы развития хлебопекарной индустрии - качество, экспорт и импортозамещение.

12 ноября - второй день PRODEXPO. Накануне была большая церемония открытия, говорили много об экспорте нашего продовольствия, об эффективной работе производителей. И, конечно, эти темы продолжили сегодня в рамках деловой программы.

Одним из главных мероприятий стал Международный симпозиум хлебопеков. Вот еще даже выставка сегодня не открыла двери, а хлебопеки были на месте. Это около 200 представителей отрасли, гости из России. И, кстати, не только представители отрасли, потому что хлебопеки завязаны еще на поставщиков ингредиентов, оборудования, на ученых, безусловно, чтобы были новые рецептуры.



Ведь главная задача отрасли - обеспечить абсолютно всех жителей Беларуси свежим хлебом и даже заработать на экспорте. Согласитесь, отрасль стратегическая и, безусловно, это наша продовольственная безопасность.

Ирина Баранцевич, замначальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22596a3c-a37d-421f-b0dd-cd6a92c96543/conversions/e7a6cdb4-5964-49f2-b3e8-e2990e6cdda7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22596a3c-a37d-421f-b0dd-cd6a92c96543/conversions/e7a6cdb4-5964-49f2-b3e8-e2990e6cdda7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22596a3c-a37d-421f-b0dd-cd6a92c96543/conversions/e7a6cdb4-5964-49f2-b3e8-e2990e6cdda7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22596a3c-a37d-421f-b0dd-cd6a92c96543/conversions/e7a6cdb4-5964-49f2-b3e8-e2990e6cdda7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Баранцевич, замначальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "За 2024 год произведено порядка 300 тыс. хлебобулочных изделий. В текущем году - более 200 за 9 месяцев. Кроме того, мы полностью обеспечиваем отечественной продукцией внутренний рынок, поставляем хлебобулочные изделия на экспорт более чем в 10 стран мира. Кроме Российской Федерации, это и все страны СНГ, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Грузия, Турция, Эстония, Германия, Израиль. Все любят наши изделия".