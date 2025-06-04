Душанбе 5 июня примет межправсовет СНГ

Как будет развиваться интеграция в Содружестве Независимых Государств? Это тема большого диалога, который 5 июня ждут в столице Таджикистана. Душанбе примет встречу премьер-министров СНГ. А сегодня, 4 июня, Межправсовет предваряют переговоры на двустороннем треке. Сотрудничество с партнерами по интеграции - Казахстаном и Таджикистаном - белорусский премьер Александр Турчин обсудил со своими коллегами.

Беларусь делает ставку на развитие промышленной сферы, производственной кооперации. И с Душанбе, и с Астаной нас связывают крупные сборочные производства техники. Но Минск рассчитывает на большее. И партнеры подтверждают взаимный интерес. О сотрудничестве с прицелом на новые.

О том, что диалог наводит мосты, на неделе показал Стамбул, где снова говорили о мире. Но возможность договариваться - путь не только к миру, но и прогрессу, росту и развитию. Это знают и на пространстве Содружества, на постсоветской территории это главная диалоговая площадка для взаимодействия ее участниц. СНГ разменяло четвертый десяток, но не теряет ни смысла, ни решимости всякий раз доказывать, что все было не зря.

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Беларусь и прежде, и сегодня привержена постсоветской интеграции. Официальный Минск - участник всех переговорных форматов. Наша позиция в том, что объединяя усилия всех, Содружество становится мощным региональным игроком. Но лишь сильные страны могут создать сильный союз. Теснее работать в кооперации друг с другом - ключ к росту национальных экономик.

Главный вектор сотрудничества - промкооперация

Беларусь сделала ставку на промышленную сферу в партнерстве с Казахстаном. Сегодня премьеры наших стран сверят позиции. Совместная сборка лифтов, тракторов, комбайнов, в стагнации ключевые кооперационные проекты не упрекнуть. Но Минск хочет и может больше.

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Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Все движется на нормальном уровне. Есть еще темы сборки карьерной техники, иные вопросы. Хотел бы высказать слова признательности за согласование открытия генконсульства в Алматы. Поэтому я думаю, что мы в любом случае до конца текущего года его откроем".

Минск и Душанбе рассчитывают развивать проекты про линии легпрома

До уровня торговли с Астаной (а это миллиардная отметка) Душанбе и Минску еще расти. Но отрадно то, что взаимная торговля на подъеме. Прирастать хотят и новыми проектами. Таджикистан не уронил высокий уровень рождаемости. Рынок не мал сам по себе, а тут еще ежегодный прирост малышей на зависть многим странам. Легпрому, как говорится, приготовиться.

Виктор Денисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане:

"Сегодня у нас проекты намечаются в сфере легкой промышленности. "Світанак" жодинский готов прийти, потому что здесь до 60 % - это молодое население, прирост населения 2 % ежегодно. Это выгодная работа над созданием совместного предприятия по производству обуви, чего не хватает сегодня в Таджикистане. В советское время они производили где-то в год 11 млн пар обуви, сегодня где-то около 900 тыс."

В Душанбе работает сборка белоруской сельхозтехники

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Пример успешного взаимодействия в промышленности потяжелее - совместный "Агротехсервис", где производят, обслуживают и продают сельхозмашины. Поначалу здесь решили найти серьезных партнеров, выпускающих технику для нужд аграриев, чтобы обеспечить потребности своей страны. И за короткое время стали дилером крупнейших белорусских заводов, а после местом совместной сборки тракторов и других помощников в полях. Теперь площадку расширяют. А с ней растет и аппетит производителей - делать больше и быстрее.

Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси:

"Сегодня совместное производство не только Минского тракторного завода, это Бобруйскагромаш. Сейчас запускаем первую линейку зерновых комбайнов Гомсельмаша. Это двухстороннее взаимовыгодное сотрудничество, которое позволяет расширить как присутствие на этом рынке, так и на соседние страны, позволит нам производить на экспорт. Сегодня гораздо сложнее конкурировать, чем это было 5-10 лет назад, потому что и Китай развивается, и Индия развивается, и тот же самый Иран, и Турция. Но это нормальная, здоровая конкуренция, которая позволяет не стоять на месте, а идти вперед".