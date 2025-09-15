3.63 BYN
В Вильнюсе не видят угрозы в учениях "Запад-2025"
Автор:Редакция news.by
Главный литовский пограничник Любаевас заявил, что ситуация на границе с Беларусью остается неизменно спокойной.
По его словам, никакая угрожающая активность на рубежах не фиксируется. На границе с Калининградом также сохраняется спокойная обстановка.
Чуть ранее министр внутренних дел Литвы заявил, что его страна на время учений "Запад-2025" не планирует закрывать ни один из работающих погранпереходов. Вильнюс уже не раз на протяжении последних нескольких месяцев подчеркивал, что белорусско-российские учения не дают никаких оснований ожидать внезапного нападения и не представляют собой ни малейшей угрозы.