Почти 40 парков находятся на обслуживании Минскзеленстроя

Минск делает уверенный шаг в сторону комфорта, развлечений и экологичности. Столица активно преображается, чтобы предложить жителям всех возрастов современные и комфортные места для отдыха и развлечений.

Более 150 скверов, 28 бульваров, около 40 парков сегодня находятся на обслуживании Минскзеленстроя.

От сезона к сезону в местах, излюбленных минчанами и гостями столицы, проводится масштабная работа: от текущего содержания до озеленения и цветочного оформления. Только за весенний период этого года высажено 24 тыс. деревьев и около 130 тыс. кустарников. И осень - это не повод останавливаться, напротив, работы сейчас продолжаются. В приоритете у специалистов высадка многолетних растений.