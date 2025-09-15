Трамп планирует посетить с официальным визитом Великобританию

Трамп собирается в Соединенное Королевство с официальным визитом. Поездка назначена на 17 сентября, но связанные с ней скандалы уже набирают обороты.

Президент США не любит наблюдать акции протеста, на которых его оскорбляют. По этой причине британцы закрыли расположенный в Лондоне Вестминстерский дворец якобы на ремонт. Все официальные встречи перенесли в загородные резиденции. Из одного дворца во второй Трампа доставят вертолетом.

Больше всего англичан беспокоят нарушения протокола: американских президентов на этот счет инструктируют, но практически каждый официальный визит хозяев Белого дома был отмечен скандалом, их британские таблоиды вновь старательно пересчитали. Джимми Картер когда-то поцеловал на приеме королеву-мать, а в ходе визита Обамы его жена позволила себе снисходительно погладить по спине королеву Елизавету Вторую. Наконец, сам Трамп в 2018-м неизменно входил во все помещения первым, не пропуская королеву вперед.