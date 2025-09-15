Белорусские и российские военные отработали ряд тактических эпизодов на полигоне Борисовский, где завершился ключевой эпизод учений "Запад". За маневрами наблюдали представители 26 стран, в том числе и НАТО.

Президент и военное руководство Беларуси не раз подчеркивали открытость проводимых маневров. Учения перенесли вглубь страны, сократили численность участников. Белорусская сторона, несмотря на все инсинуации, остается верна международным договорам. Последний случай с беспилотниками в Польше - яркий тому пример.

Но несмотря на открытость, военные атташе и представители СМИ западных стран от комментариев белорусской прессе отказали.