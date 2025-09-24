3.64 BYN
Два мультибрендовых центра белорусской техники открыли в Омской области
Сибирские регионы России заинтересованы в закупках и сервисе белорусской техники. Это коммунальные, дорожно-строительные, лесные и сельхозмашины. Об этом заявили 24 сентября в Омске, где состоялось открытие новых павильонов мультибрендовых центров.
Почетные грамоты партнерам Омской области вручили представители Гомсельмаша. А руководство нашего "Амкодора" подписало дилерское соглашение с представителями одного из российских холдингов. На новой площадке также представлена продукция Минского мотовелозавода. А еще текстиль, бытовая техника и другие белорусские товары.
Александр Ефимов, гендиректор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга": "Сегодня мы совершили очередной шаг по укреплению позиций холдинга "Амкодор" на территории Сибирского федерального округа в целом и в частности на территории Омской области. Подписанное дилерское соглашение дает полномочия нашему партнеру - холдингу"ВелКом" - по продвижению, реализации и сервисному обслуживанию широкой группы техники "Амкодор". Это и дорожно-строительное направление, коммунальное направление, лесозаготовительная техника, сельскохозяйственные машины. Примечательно, что он будет продвигать интересы не только продукции "Амкодор", но и всех крупнейших белорусских предприятий: Минского тракторного завода, Гомсельмаша, Минского автомобильного завода, холдингов "БобруйскАгроМаш", "Лидсельмаш" и многих других".
"Трактор "Беларус" - это действительно кормилец, полностью закрывает потребности региона: будь то подготовка почвы, будь то вспашка, будь то посев урожая. Также хочется сказать, что Минский тракторный завод закрывает потребности не только в сельском хозяйстве, но также и в лесном хозяйстве, и в строительной, дорожно-строительной отрасли, в жилищно-коммунальном хозяйстве", - констатировал гендиректор ООО "Торговый дом МТЗ-Сибирь" Максим Булова.
Товарооборот между Омской областью и Беларусью превышает 100 млн долларов. В планах и прямой авиарейс между Омском и белорусской столицей. Уже скоро делегация промышленников из этого сибирского города примет участие в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", которая пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября.