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Экономики каких стран тесно связаны с Беларусью
Белорусская экономика - это часть мировой экономики, и процессы, которые происходят где-то далеко, влияют и на нашу страну. С какими рынками Беларусь связана, рассказал замглавы Администрации Президента Беларуси Александр Егоров в "Актуальном интервью".
Самым крупным торговым партнером для Беларуси является Российская Федерация. "Понятно, что мы только будем наращивать туда экспорт нашей продукции. И здесь глава государства поставил задачу - расти и расти с каждым годом", - напомнил замглавы Администрации Президента.
"Второе направление - это Китай. Экспорт в эту страну у нас тоже растет. И есть все предпосылки для того, чтобы его наращивать", - подчеркнул Александр Егоров.
В качестве третьего направления гость проекта "Актуальное интервью" отметил страны дальней дуги. "Тут темпы роста могут быть огромными. Их можно наращивать больше чем в два-три раза" - сказал он, акцентируя внимание на скорой реализации недавних договоренностей, например, с Никарагуа, Оманом.