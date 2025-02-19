Экономики каких стран тесно связаны с Беларусью

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Белорусская экономика - это часть мировой экономики, и процессы, которые происходят где-то далеко, влияют и на нашу страну. С какими рынками Беларусь связана, рассказал замглавы Администрации Президента Беларуси Александр Егоров в "Актуальном интервью".

Самым крупным торговым партнером для Беларуси является Российская Федерация. "Понятно, что мы только будем наращивать туда экспорт нашей продукции. И здесь глава государства поставил задачу - расти и расти с каждым годом", - напомнил замглавы Администрации Президента.

"Второе направление - это Китай. Экспорт в эту страну у нас тоже растет. И есть все предпосылки для того, чтобы его наращивать", - подчеркнул Александр Егоров.