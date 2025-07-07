Эксперт объяснил, как минимизировать проблему миграции кадров

На сегодняшний день существует определенная проблема миграции кадров. И не всегда люди, перемещающиеся из страны в страну в рамках ЕАЭС, являются высококвалифицированными. Как вообще сохранить баланс, ответил в "Актуальном интервью" директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев.

Алексей Ведев:

"Необходимо соблюсти баланс в свободе перемещения кадров. Наверное, для этого должно быть, например, какое-то выравнивание уровня доходов, чтобы люди свободно перемещались, получая достойную зарплату, а не стремились максимизировать доход, но при этом не всегда соблюдали качество. Я считаю, что врачи должны работать врачами и получать достойную зарплату, а учителя - учителями, а не переходить в строительство или менеджмент".

Алексей Ведев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b2307e2-34fc-40a9-a5bc-b3f5c9d742b7/conversions/237379c0-b9d0-4820-84fc-ab8f31b52a2b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b2307e2-34fc-40a9-a5bc-b3f5c9d742b7/conversions/237379c0-b9d0-4820-84fc-ab8f31b52a2b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b2307e2-34fc-40a9-a5bc-b3f5c9d742b7/conversions/237379c0-b9d0-4820-84fc-ab8f31b52a2b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b2307e2-34fc-40a9-a5bc-b3f5c9d742b7/conversions/237379c0-b9d0-4820-84fc-ab8f31b52a2b-xl-___webp_1920.webp 1920w Алексей Ведев