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Эксперт объяснил, как минимизировать проблему миграции кадров
На сегодняшний день существует определенная проблема миграции кадров. И не всегда люди, перемещающиеся из страны в страну в рамках ЕАЭС, являются высококвалифицированными. Как вообще сохранить баланс, ответил в "Актуальном интервью" директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев.
Алексей Ведев:
"Необходимо соблюсти баланс в свободе перемещения кадров. Наверное, для этого должно быть, например, какое-то выравнивание уровня доходов, чтобы люди свободно перемещались, получая достойную зарплату, а не стремились максимизировать доход, но при этом не всегда соблюдали качество. Я считаю, что врачи должны работать врачами и получать достойную зарплату, а учителя - учителями, а не переходить в строительство или менеджмент".
На вопрос, реально ли это достигнуть в реальном секторе экономики, герой интервью ответил, что это создать возможно. "Это можно достичь повышением уровня экономического развития. На примере России теперь наблюдают, как кардинально изменилась ситуация с использованием кадров, если сравнивать начало 2000-х и последние 5-7 лет. Сейчас уже нет таких безумных вещей, как переход из отрасли в отрасль или полное переобучение", - отметил Алексей Ведев.