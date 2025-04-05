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Эксперт: Успехи Беларуси - результат продуманной экономической политики Президента
Беларусь - одна из немногочисленных стран постсоветского периода, где был сохранен созданный экономический, промышленный потенциал. Таким мнением поделился председатель Союза экономистов Азербайджана, академик НАН Азербайджана Зияд Самедзаде в "Актуальном интервью".
"Беларусь реализовала экономические реформы без шоковой терапии, - заметил академик. - Он (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.) отказался от ненужных рекомендаций международных организаций. Он сделал стратегию, которая отвечает национальным интересам. И поэтому, несмотря на глобальные потрясения в мире, санкции, риски и так далее, экономика Беларуси развивается динамично".
Ваши успехи - это прежде всего результат целеустремленной, продуманной экономической политики Президента.
По его словам, есть многие страны, у которых, например, больше запасов нефти, но многие из них живут в нищете. "Почему? Потому что не было хорошей доктрины, не было самостоятельности", - считает председатель Союза экономистов Азербайджана.
"У вас нет много сырьевых ресурсов, но есть грамотный человеческий капитал. Кадры, научныq потенциал, Академия наук, еще раз повторю, продуманная, принципиальная, независимая политика вашего Президента. Не было бы этой политики, не было бы сегодня и настоящей Беларуси, - заключил Зияд Самедзаде.