Эксперт: Успехи Беларуси - результат продуманной экономической политики Президента

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Беларусь - одна из немногочисленных стран постсоветского периода, где был сохранен созданный экономический, промышленный потенциал. Таким мнением поделился председатель Союза экономистов Азербайджана, академик НАН Азербайджана Зияд Самедзаде в "Актуальном интервью".

"Беларусь реализовала экономические реформы без шоковой терапии, - заметил академик. - Он (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.) отказался от ненужных рекомендаций международных организаций. Он сделал стратегию, которая отвечает национальным интересам. И поэтому, несмотря на глобальные потрясения в мире, санкции, риски и так далее, экономика Беларуси развивается динамично".

Ваши успехи - это прежде всего результат целеустремленной, продуманной экономической политики Президента. Зияд Самедзаде

По его словам, есть многие страны, у которых, например, больше запасов нефти, но многие из них живут в нищете. "Почему? Потому что не было хорошей доктрины, не было самостоятельности", - считает председатель Союза экономистов Азербайджана.