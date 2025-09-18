За сутки на белорусско-литовском направлении очередь легковушек увеличилась в 10 раз

Ситуация на границе остается сложной. Несмотря на завершение учений "Запад-2025", польская сторона не открыла границу.

В заложниках оказались польские перевозчики, которые не успели покинуть Беларусь. Всего на границе с Евросоюзом продолжают функционировать лишь 3 пункта пропуска из 14. Ситуацию осложняет медленная работа сопредельной стороны. Транспорт оформляется не в полную силу.

Белорусско-литовская граница

Пропускная способность "Каменного Лога" - 1100 автомобилей ежесуточно. Если бы этот пункт пропуска работал в полную силу, при подобной нагрузке очередей бы здесь не было. За минувшие сутки сопредельная сторона приняла менее четверти – 23 % легковых автомобилей от нормы.

За сутки на белорусско-литовском направлении очередь легковых автомобилей возросла в 10 раз - с 30 до 300 машин. Очередь грузового транспорта также увеличилась с 850 до почти 1000 фур. Поездка по дорогам стала намного короче, чем томительное ожидание в очереди на границе. Практически каждый дальнобойщик, с кем мы общались, жаловался на нелепость ситуации.

Что касается польского направления, граница по-прежнему остается закрытой. 1.5 тыс. грузовых автомобилей с польскими номерами остаются на территории Беларуси по вине польской стороны. По этим грузовикам истекает срок временного ввоза на территорию ЕАЭС, установленный при въезде в Беларусь. Белорусская таможня имеет право привлечь перевозчиков к ответственности в рамках законодательства. Понимая недальновидность властей по отношению к своим согражданам и исходя из добрососедства, идя навстречу польскому бизнесу, Государственный таможенный комитет Беларуси накануне принял решение о продлении нахождения польских фур на территории нашей страны сроком еще на 10 дней.

Контрольные службы латвийской стороны оформили лишь половину большегрузов от нормы. Очереди легкового транспорта здесь нет, а вот фур на выезд из Беларуси более полутысячи.

Заложниками этой политической ситуации становятся обычные люди: водители, туристы, и те, кому по работе или в личных целях нужно выехать за рубеж, простаивая в искусственно вызванных многочасовых очередях.

Исходя из данных по работе сопредельной стороны, можно сделать вывод, что очереди созданы искусственно, а пункты пропуска стали настоящим методом шантажа и манерой воздействия на тех, кому нужно.