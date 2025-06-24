Ермолович рассказал, как развивается рынок госзакупок в рамках ЕАЭС

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В 2025 году Минск принимает Евразийский экономический форум. Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович считает, что важно обсудить перспективы развития Евразийского экономического союза.

"Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию организует четыре мероприятия на форуме. Мы планируем провести круглый стол по государственным закупкам. Тема весьма актуальная. Есть задача, поставленная Александром Григорьевичем Лукашенко перед Евразийской экономической комиссией, ну и, собственно, в рамках председательства нашей страны в Союзе. Это призыв, обращение к коллегам из других стран быть более открытыми для торговли товарами в рамках государственных закупок", - отметил Максим Ермолович.

"Мы смотрим вперед на то, как должен развиваться антимонопольный орган Союза. На уровень комиссии переданы национальные функции в области антимонопольного регулирования. Поэтому хотим с представителями антимонопольных органов стран Союза обсудить современный уровень конкуренции и определить основные направления дальнейшего развития. Здесь важно, конечно, обсуждать и проблемы, которые возникают в регулировании сейчас, но мы и заложили в рамках нашей будущей работы очень важное для антимонопольного регулирования направление деятельности, как, например, развитие общего биржевого рынка. Это тоже серьезная дискуссия", - заявил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

Общий биржевой рынок ЕАЭС должен заработать к 2030 году.

Также эксперт подчеркнул, что рынок госзакупок ЕАЭС стабилен. Его объем находится в среднем на уровне 150 млрд долларов. Менее 1 % составляют взаимные поставки. Здесь чемпионом является Беларусь, страна производит большое количество потребительских товаров, которые востребованы общим рынком.

"Есть и проблемы в государственных закупках. Это ограничение различного рода изъятия из национального режима, когда страны принимают решение ограничить закупки только у национальных компаний. Эта практика допустима. Она не противоречит праву Союза, но тем не менее мы хотели бы призвать все страны избегать таких изъятий, больше открывать рынок для взаимных поставок", - сказал Максим Ермолович.