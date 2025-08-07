3.69 BYN
3.00 BYN
3.46 BYN
В Польше идет активная подготовка к масштабным учениям НАТО
Автор:Редакция news.by
Польша ведет активную подготовку к масштабным учениям НАТО "Железный защитник-25" - они крупнейшие в 2025 году. Участников свыше 34 тысяч и порядка 600 единиц техники. Германия, Норвегия и Нидерланды направят истребители.
Маневры пройдут на суше, в воздухе и на море, включая Балтийское, с участием британского флота. Перемещение войск планируется по всей стране, особенно на востоке - у границ с нашей страной, Украиной и Калининградом.
Официально маневры позиционируются как ответ на российско-белорусские учения "Запад-2025". Однако это также возможность для накопления сил НАТО в регионе и потенциальных провокаций под прикрытием маневров.