В Польше идет активная подготовка к масштабным учениям НАТО

Польша ведет активную подготовку к масштабным учениям НАТО "Железный защитник-25" - они крупнейшие в 2025 году. Участников свыше 34 тысяч и порядка 600 единиц техники. Германия, Норвегия и Нидерланды направят истребители.

Маневры пройдут на суше, в воздухе и на море, включая Балтийское, с участием британского флота. Перемещение войск планируется по всей стране, особенно на востоке - у границ с нашей страной, Украиной и Калининградом.