Зачем США ввели дополнительные пошлины в 25 % на импорт из Индии, пояснил эксперт

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на импортные товары из Индии, поскольку та приобретает российскую нефть.

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси в студии "Первого информационного" напомнил, что Индия является вторым партнером после Китайской Народной Республики, которая закупает у России нефть в достаточно больших объемах.

"Чтобы оказать давление на Российскую Федерацию и принудить ее идти на мирные переговоры на условиях, которые ей невыгодны, администрация Трампа оказывает давление на Индию, чтобы Индия отказалась закупать российскую нефть", - убежден эксперт.

А каким образом это сделать? По его мнению, для этого нужно ввести тарифы на поставки индийской продукции. "Сначала он (Президент США Дональд Трамп - прим. ред.) говорил в размере 25 %, потом еще 25 %, в итоге 50 %. Планируется ввести эти тарифы для того, чтобы заставить Индию таким образом отказаться от партнерских отношений с Российской Федерацией".

К чему это может привести, покажет международная обстановка, т.к. она меняется каждый день. "Будем внимательно наблюдать за тем, состоится ли на следующей неделе личная встреча между президентами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, - сказал Олег Дьяченко.- Практика показывает, что такая тарифная политика американцев не всегда приводит к выполнению тех задач, которые они ставят, и бьет по американскому же бизнесу. Посмотрим, какие транснациональные компании, которые находятся в Соединенных Штатах, могут пострадать от введения этих пошлин. Если они почувствуют, что будут серьезным образом терять прибыли, конечно, будет оказано лоббистское давление на администрацию в Вашингтоне для того, чтобы изменить эту политику".