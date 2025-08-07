3.69 BYN
На какие сферы обратят внимание при планировании госпрограмм на 2026-2030 годы
В каких сферах Беларусь на шаг или на два может быть впереди от других стран, а также какие из областей должны получить наибольшее внимание и развитие сегодня, на такие вопросы в "Актуальном интервью" ответил экономист, преподаватель БГЭУ, магистр политических наук Виктор Саевич.
Эксперт обратил внимание, что в Беларуси должны усилить IT-сферу, ведь за последние годы (а это 10-15 лет) в стране в этой сфере произошел большой рывок. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично уделял этому очень много внимания, поэтому и получился хороший результат. Белорусские айтишники - одни из лучших в мире. Про IT-сферу Беларуси знают везде, а благодаря ей в копилку государства уже внесен не 1 млрд долларов. "Эту сферу надо развивать и выходить на новые направления и высоты. Уверен, мы этого добьемся", - считает Виктор Саевич.
Он обозначил, что именно поэтому белорусские биологи уже разрабатывают принципиально новые системы, в которых Республика Беларусь могла бы сделать огромный прорыв, вплоть до того, что сотни миллиардов долларов стали бы поступать в казну страны. "Как бы это сейчас ни звучало фантастически, но за хорошее лекарство богатые люди и люди среднего достатка готовы отдавать очень большие деньги, а таких людей на планете насчитываются сотни миллионов", - подчеркнул экономист.
Поэтому, по словам Виктора Саевича, необходимо приложить огромное количество сил для развития. Он думает, что если Беларусь сможет пойти вперед, то обеспечит себе очень большие поступления в бюджет.