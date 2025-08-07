На какие сферы обратят внимание при планировании госпрограмм на 2026-2030 годы

Женщина-айтишник работает за компьтером в кабинете news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cac54cba-4030-4799-8ede-7d9e3f3734db/conversions/7b571f38-34ba-4418-84f7-30943b5d11a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cac54cba-4030-4799-8ede-7d9e3f3734db/conversions/7b571f38-34ba-4418-84f7-30943b5d11a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cac54cba-4030-4799-8ede-7d9e3f3734db/conversions/7b571f38-34ba-4418-84f7-30943b5d11a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cac54cba-4030-4799-8ede-7d9e3f3734db/conversions/7b571f38-34ba-4418-84f7-30943b5d11a3-xl-___webp_1920.webp 1920w

В каких сферах Беларусь на шаг или на два может быть впереди от других стран, а также какие из областей должны получить наибольшее внимание и развитие сегодня, на такие вопросы в "Актуальном интервью" ответил экономист, преподаватель БГЭУ, магистр политических наук Виктор Саевич.

Эксперт обратил внимание, что в Беларуси должны усилить IT-сферу, ведь за последние годы (а это 10-15 лет) в стране в этой сфере произошел большой рывок. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично уделял этому очень много внимания, поэтому и получился хороший результат. Белорусские айтишники - одни из лучших в мире. Про IT-сферу Беларуси знают везде, а благодаря ей в копилку государства уже внесен не 1 млрд долларов. "Эту сферу надо развивать и выходить на новые направления и высоты. Уверен, мы этого добьемся", - считает Виктор Саевич.

Вторым направлением был выделен транспорт, ведь он, как и в целом логистика, являются ключевым моментом. Третье направление - биотехнология и фармацевтика. "Сейчас люди на планете стали жить значительно дольше, чем раньше. Если 100 лет назад жили где-то в среднем 30 лет, то теперь люди живут уже более 70 лет. Конечно, с возрастом становится больше болезней, но человек все равно хочет поддерживать здоровье, чтобы можно было и отдыхать, и трудиться. А здесь необходима биотехнология, фармацевтика, хорошие лекарства, которые имели бы меньше побочных действий", - пояснил свою мысль магистр политических наук.

Он обозначил, что именно поэтому белорусские биологи уже разрабатывают принципиально новые системы, в которых Республика Беларусь могла бы сделать огромный прорыв, вплоть до того, что сотни миллиардов долларов стали бы поступать в казну страны. "Как бы это сейчас ни звучало фантастически, но за хорошее лекарство богатые люди и люди среднего достатка готовы отдавать очень большие деньги, а таких людей на планете насчитываются сотни миллионов", - подчеркнул экономист.