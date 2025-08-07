3.69 BYN
Беларусь и Куба планируют совместную разработку новых месторождений на острове
Белорусско-кубинское партнерство продолжает набирать обороты. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси на Кубе, в Никарагуа и Доминикане Виталий Бондарчук рассказал, какие результаты были достигнуты во взаимодействии Кубы с Республикой Беларусь.
Посол выделил основные направление сотрудничества между двумя странами. Первое - обеспечение продовольственной безопасности Кубы, то есть поставки продуктов питания. Половина экспорта Беларуси на остров составляют обезжиренное сухое и цельное молоко.
"Белорусские продукты очень известны на Кубе, их ценят. На сегодняшний день по соотношению "цена-качество" мы имеем очень хорошую нишу и будем дальше ее развивать", - отметил Виталий Бондарчук.
Второе направление - это сотрудничество в области фармацевтики, причем взаимное и двухстороннее. Беларусь и Куба реализовали несколько совместных проектов и продолжают развивать уже существующие предприятия.
Например, совершенно недавно уже было открыто первое белорусско-кубинское фармацевтическое предприятие.
Республика Беларусь закупает лучшие кубинские препараты, а кубинская сторона зарегистрировала более 50 лекарственных средств белорусского производства.
И третье направление - это развитие машиностроительной отрасли Кубы, с точки зрения повышения уровня оснащенности страны основными средствами, комплектующими, запасными частями для ремонтных предприятий.
"Мы предложили использовать белорусское сырье для производства конечного продукта с высокой добавленной стоимостью на территории Кубы. Кубинские партнеры с большим энтузиазмом поддержали идею, и сейчас мы работаем над этим", - уточнил посол.
Беларусь и Куба активно развивают сотрудничество в сфере совместного производства. Перспективным направлением является создание совместных предприятий в молочной отрасли.
Что касается сельскохозяйственной техники, включая тракторы, навесное и прицепное оборудование, то здесь планируется постепенное увеличение уровня локализации. Это будет достигаться за счет углубления промышленной кооперации, передачи технологий, чертежей, обучения специалистов и поставки необходимого оборудования.
Куба привлекает не только белорусские госпредприятия, но и частный бизнес, проявляющий активный интерес к сотрудничеству. Виталий Бондарчук отметил роль молодых предпринимателей в развитии сотрудничества между странами: "Мне очень нравится активность частного сектора экономики Беларуси. Очень приятно видеть молодых, энергичных, развивающих современное производство людей, готовых рассматривать разные варианты работы, в том числе на Кубе".
Посол особо подчеркнул значимость сотрудничества в сфере биотехнологий и производства ветеринарных препаратов, в чем Куба демонстрирует высокую компетентность. Резиденты Парка высоких технологий "Великий камень" и другие частные компании активно обмениваются презентационными материалами, изучая перспективные направления для взаимовыгодного партнерства.
Если взять поставки из Кубы, то, по словам Виталия Бондарчука, хоть страна и является мировым лидером по добыче никеля, Беларусь в настоящее время не закупает никель и кобальт у острова из-за высокой стоимости и логистических сложностей. Однако стороны обсуждают перспективы совместной разработки новых месторождений.
"Мы ведем переговоры о возможности совместных разработок новых месторождений с дружественными странами, там будет организована поставка технологии перевозки, использование белорусской техники, а также формирования сервисных ремонтных баз", - сообщил посол.
В данном случае продукция, добываемая на новых месторождениях, может быть использована Беларусью для ее дальнейшей продажи.
О перспективах создания новых совместных предприятий и о том, какая белорусская техника наиболее востребована среди кубинских фермеров, смотрите в программе "Актуальное интервью".