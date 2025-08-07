Блок "Победа" подал апелляцию на отказ ЦИК в регистрации на парламентские выборы

Партии блока "Победа" обжаловали отказ ЦИК им в регистрации на парламентские выборы 28 сентября 2025 года, пишет ТАСС.

"Апелляционная палата Кишинева начала рассмотрение ходатайства о передаче в Конституционный суд Молдовы вопроса о незаконности положения закона о политических партиях, по которому ЦИК отказала в регистрации на выборах в парламент трем партиям блока. Наши представители заявили свою позицию в первой части заседания, после чего была объявлена пауза до решения КС", - сообщили в пресс-службе "Победы".

Там уточнили, что если КС признает норму неконституционной, дело продолжится, и партии могут быть зарегистрированы. В противном случае рассмотрение жалобы блока утратит смысл.

Ранее Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы отклонила протест оппозиционного блока "Победа" на отказ ЦИК в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. После чего представитель блока Василий Боля заявил, что партии примут участие в выборах по отдельности.

Блок "Победа" состоит из партий "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и спасения Молдовы".

Представителям блока "Победа" было отказано и в праве участвовать в президентских выборах 2024 года. Это решение обосновали связями с партией "Шор", которая была объявлена в Молдове незаконной.

На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.

Полномочия главы государства в Молдовы ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством.

В октябре 2024 года президент Майя Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов кандидату от Партии социалистов Александру Стояногло.

Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосов свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС.