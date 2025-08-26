Глава МАРТ рассказал, как будут решаться вопросы с торговлей на селе

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович / Фото "СБ Беларусь" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc86b080-166c-4911-a5a0-5fdab2b7b78b/conversions/7b53ba56-b424-42cb-b4d5-0221e79e5ae9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc86b080-166c-4911-a5a0-5fdab2b7b78b/conversions/7b53ba56-b424-42cb-b4d5-0221e79e5ae9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc86b080-166c-4911-a5a0-5fdab2b7b78b/conversions/7b53ba56-b424-42cb-b4d5-0221e79e5ae9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc86b080-166c-4911-a5a0-5fdab2b7b78b/conversions/7b53ba56-b424-42cb-b4d5-0221e79e5ae9-xl-___webp_1920.webp 1920w Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович / Фото "СБ Беларусь"

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович после совещания у главы государства об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси рассказал журналистам, как будет совершенствоваться эта система, в том числе в сельской местности, сообщает БЕЛТА.

Артур Карпович отметил, что выработка до конца года четкой системы торгового обслуживания населения, в первую очередь в сельской местности, - это основная задача, поставленная главой государства. При этом, подчеркнул министр, следует "дойти до каждого дома и каждого жителя".

"Конечно, основной груз ответственности здесь ляжет на местные органы власти. Вместе с тем министерство приступит к выработке этого четкого механизма, чтобы как можно меньше людей, если можно так сказать, были недовольны в части обслуживания, в том числе в сельской местности", - сказал Артур Карпович.

Речь зашла об обслуживании малых деревень. У Артура Карповича спросили, кто будет отвечать за такие населенные пункты. "Я не думаю, что здесь будет какая-то универсальная формула. Сказать, что это будет исключительно крупная торговая сеть... Нет, это зависит от нахождения торгового объекта, какая близлежащая торговая точка, какие автомагазины обслуживают население", - сообщил он.

Министр добавил, что МАРТ будет рассматривать эти вопросы совместно с облисполкомами, чтобы выстроить надежную систему торгового обслуживания. Следует исключить такие ситуации, при которых, например, сетевой магазин начнет работу в определенном населенном пункте, а через некоторое время просто оттуда уйдет.

"Здесь нужно аккуратно, взвешенно и точечно решать," - подчеркнул глава МАРТ.

Один из вопросов, который задали главе МАРТ, был связан с тем, что на селе порой идет замещение стационарных торговых объектов электронными. В связи с этим у Артура Карповича поинтересовались, как соблюсти баланс в данном случае.

"Это тоже достаточно сложный вопрос. Сегодня человеку хорошо, и он покупает по интернету. А завтра интернет-магазин закрылся, решил, что ему это экономически невыгодно, и ушел из этого района. Но к этому моменту уже и стационарный объект закрылся, потому что ему стало нерентабельно работать из-за покрытия территории интернет-магазином. Опять же здесь нет единой формулы", - считает он.

По мнению министра, местной власти, которая изучает и знает конкретную местность и конкретного субъекта, следует подписывать с ним соответствующие обязательства. "Просто так взять и бросить людей, уйти из этого населенного пункта - это будет по меньшей мере несправедливо. А по большому счету, недопустимо. Поэтому мы будем принимать меры, чтобы данных ситуаций не допустить", - сказал Артур Карпович.