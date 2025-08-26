3.69 BYN
Глава МАРТ рассказал, как будут решаться вопросы с торговлей на селе
Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович после совещания у главы государства об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси рассказал журналистам, как будет совершенствоваться эта система, в том числе в сельской местности, сообщает БЕЛТА.
Артур Карпович отметил, что выработка до конца года четкой системы торгового обслуживания населения, в первую очередь в сельской местности, - это основная задача, поставленная главой государства. При этом, подчеркнул министр, следует "дойти до каждого дома и каждого жителя".
"Конечно, основной груз ответственности здесь ляжет на местные органы власти. Вместе с тем министерство приступит к выработке этого четкого механизма, чтобы как можно меньше людей, если можно так сказать, были недовольны в части обслуживания, в том числе в сельской местности", - сказал Артур Карпович.
Речь зашла об обслуживании малых деревень. У Артура Карповича спросили, кто будет отвечать за такие населенные пункты. "Я не думаю, что здесь будет какая-то универсальная формула. Сказать, что это будет исключительно крупная торговая сеть... Нет, это зависит от нахождения торгового объекта, какая близлежащая торговая точка, какие автомагазины обслуживают население", - сообщил он.
Министр добавил, что МАРТ будет рассматривать эти вопросы совместно с облисполкомами, чтобы выстроить надежную систему торгового обслуживания. Следует исключить такие ситуации, при которых, например, сетевой магазин начнет работу в определенном населенном пункте, а через некоторое время просто оттуда уйдет.
"Здесь нужно аккуратно, взвешенно и точечно решать," - подчеркнул глава МАРТ.
Один из вопросов, который задали главе МАРТ, был связан с тем, что на селе порой идет замещение стационарных торговых объектов электронными. В связи с этим у Артура Карповича поинтересовались, как соблюсти баланс в данном случае.
"Это тоже достаточно сложный вопрос. Сегодня человеку хорошо, и он покупает по интернету. А завтра интернет-магазин закрылся, решил, что ему это экономически невыгодно, и ушел из этого района. Но к этому моменту уже и стационарный объект закрылся, потому что ему стало нерентабельно работать из-за покрытия территории интернет-магазином. Опять же здесь нет единой формулы", - считает он.
По мнению министра, местной власти, которая изучает и знает конкретную местность и конкретного субъекта, следует подписывать с ним соответствующие обязательства. "Просто так взять и бросить людей, уйти из этого населенного пункта - это будет по меньшей мере несправедливо. А по большому счету, недопустимо. Поэтому мы будем принимать меры, чтобы данных ситуаций не допустить", - сказал Артур Карпович.
Он обратил внимание, что население по тем или иным проблемам нередко обращается непосредственно к руководству министерства через различные каналы связи. "Я говорил на совещании у главы государства, что и мы в свою очередь открыты для потребителя через Telegram-канал, через наш сайт. Мы опрашиваем людей, узнаем, какие проблемы имеются, узнаем адреса магазинов и, выезжая, связываясь с местной властью, устраняем те или иные проблемы", - заверил глава МАРТ.