Повысить вклад Нацбанка и банковской системы в национальную экономику и оказать всестороннее содействие экономическому развитию страны. Такое поручение Президента было дано регулятору.

Денежно-кредитная политика должна быть гибкой и создающей условия для роста инвестиций. В приоритете кредитование реального сектора и потребительское под покупку белорусских товаров, а также рост долгосрочных вкладов в рублях. Об этом говорили 21 марта в Нацбанке.

Курс на сохранение макроэкономической стабильности и низкой инфляции, а также эффективного финансового сектора и платежного рынка. Глава Нацбанка Беларуси обозначил главные приоритеты для регулятора и всех игроков системы. На совещании с руководителями белорусских банков говорили о поддержке деловой инициативы, цифровом рубле, кредитах и депозитах. Главное - интересы национальной экономики. Планируется ввести систему оценки вклада каждого банка в ее развитие.

Но это не значит, что деньги будут попросту раздавать, сразу скажет Роман Головченко. Финансовое плечо только под окупаемые и эффективные проекты. Устойчивое экономическое развитие - тот курс, который важно сохранить.

Особое внимание долгосрочным сбережениям, чтобы белорусы больше копили именно в своих рублях. И мы уже идем этой дорогой. За 2 месяца года срочных рублевых вкладов стало больше почти на 5 %. От физлиц и вовсе свыше 6. Увеличивается и число депозитов от года и выше. Их стало на 7 % больше. А средний срок размещения вкладов - 436 дней. И такую динамику, уверен глава Нацбанка, нужно закрепить.

Особое внимание инвестициям и инновациям. И здесь без деловой активности не обойтись. А в ее стимулировании многое зависит и от банковских ресурсов. И такой ресурс длинных денег есть. Но главное - рациональный подход, чтобы не создавалась проблемная задолженность, но при этом и не было лишних требований в договорах и запретительных ставок по кредитам.

Банки призвали оказывать предприятиям содействие во внешнеэкономической деятельности. При этом будет расширяться банковская сеть в дружественных и нейтральных странах, расти расчеты национальных валютах стран - торговых партнеров, определены оптимальные и эффективные схемы трансграничных платежей. Не менее важно и внедрение в экономику цифровых финансовых активов.