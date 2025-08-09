3.71 BYN
Какие сомнения вызывает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, рассказал эксперт
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном вызывает множество вопросов. Каких именно? Мнение эксперта.
Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):
"По сути, это и для Пашиняна, и для Алиева в общем очень странная комбинация, потому что один отдает кусок своей территории под внешнее управление, второй соглашается, что его критически нужная инфраструктура будет тоже находиться под внешним контролем. Причем не под контролем его союзников, например, турецких, а под контролем США, которые вроде как вообще ни при чем".
Эксперт отметил важный момент, что это все на границе с Ираном и, соответственно, в случае любых конфликтов, которые вполне возможны между США и Ираном, приоритетной целью будут американские военные, которые находятся совсем рядом с границей Ирана.