Какие сомнения вызывает мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, рассказал эксперт

"По сути, это и для Пашиняна, и для Алиева в общем очень странная комбинация, потому что один отдает кусок своей территории под внешнее управление, второй соглашается, что его критически нужная инфраструктура будет тоже находиться под внешним контролем. Причем не под контролем его союзников, например, турецких, а под контролем США, которые вроде как вообще ни при чем".