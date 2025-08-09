Смертельная парковка в Молодечно - предположительно водитель перепутала педали

В Молодечно водитель иномарки перепутала педали и совершила наезд на пешехода. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По информации, в Молодечно днем произошло ДТП, в результате которого погибла 31-летняя женщина. Инцидент случился на неохраняемой парковке возле магазина по ул.Богдана Хмельницкого.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, пытаясь припарковаться, предположительно перепутал педали. Машина резко ускорилась, выехала на пешеходную дорожку и сбила женщину, которая в тот момент проходила мимо со своим пасынком-подростком.

Удар оказался смертельным: пострадавшая оказалась под колесами иномарки, которая, по словам очевидцев, продолжила движение и заехала на крыльцо магазина. На место аварии оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи, однако, несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось. Ребенок госпитализирован с незначительными травмами, в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины, приведшие к трагической ошибке водителя.