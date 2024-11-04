Головченко: Макроэкономическая стабильность в Беларуси обеспечивается, а доверие к рублю растет

Макроэкономическая стабильность в Беларуси обеспечивается, а доверие к рублю растет. Это заявил 20 ноября премьер Роман Головченко на заседании Совмина.

Рассматривали работу экономики за 9 месяцев и тенденции, которые наблюдаются в ноябре. За 2024 год золотовалютные резервы выросли на 800 млрд долларов. Сейчас это почти 9 млрд долларов.

Растет доверие и к национальной валюте. С начала 2024 года срочные банковские вклады в белорусских рублях выросли на треть. В запланированных параметрах выдерживается уровень инфляции.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Все основные наши задачи, они в тех заданиях, которые мы планировали на год. Валовой внутренний продукт по итогам 10 месяцев - 104,2 %. Это в пределах прогноза. Ключевые реальные доходы населения - более 109 %. Это дает нашим гражданам возможность строительства жилья. За 10 месяцев вышли на уровень прошлого года по строительству жилья. Стоит задача построить 4 400 млн квадратных метров. Эта задача вполне расчетная и нам по силам".