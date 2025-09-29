3.64 BYN
Губернатор Ленинградской области назвал новые направления сотрудничества с Беларусью
Минск в эти дни принимает международную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь".
Наша столица впервые стала связующим центром промышленности ЕАЭС, в том числе и благодаря нашей площадке BELEXPO.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России, отметил, что ежегодно находятся новые грани и направления для сотрудничества.
Например, одно из новых направлений - это топливно-энергетический комплекс Ленинградской области. "Мы самый динамичный регион по привлечению инвестиций в Российскую Федерацию. По промышленным инвестициям мы вообще регион номер один - обогнали даже Москву и Московскую область. И, конечно, все, что связано с энергетикой, для нас важно. И сегодня начали сотрудничать очень активно наши энергетические компании с белорусскими компаниями - это все, что касается надежности энергоснабжения, стабильности и безопасности. Что немаловажно, мы впервые подошли к этому снаряду вместе с Газпромом. У нас подписано соглашение, белорусские компании начинают работать по газификации Ленинградской области. Не просто поставляют комплектующие, оборудование, насосы, - прокомментировал Дрозденко. - Это экспорт услуг под ключ. То есть они приходят, строят газопроводы, строят котельные, полностью монтируют котельную под ключ и еще и строят энергобезопасность и энергообеспечение котельной, причем с самыми современными подходами и самым современным оборудованием. И, конечно же, огромное внимание уделяется экологичности и безопасности".
Следующее направление - это экология. "Мы уже сегодня работаем с белорусскими компаниями. Нам поставляют водоочистные станции, канализационные станции. Но мы идем дальше - это система экологического мониторинга, качество воды, воздуха, почвы, лесов. Такая большая объемная работа. Например, только в ближайшие три года мы закупим еще 52 водоочистные станции".
Одно из предложений - это создание мультимодальной станции или мультимодального комплекса по сервисному обслуживанию всей той линейки белорусской техники, которую покупает не только агломерация Ленинград, Санкт-Петербург, а и весь Северо-Запад. Техники очень много. "Например, из техники, которую мы закупаем, примерно 25-30 % это техника белорусская. Но нужно ее обслуживать. Делать станцию обслуживания для каждого предприятия сегодня не очень выгодно. Вот сделать комплексную станцию обслуживания было бы неплохо. Кстати, такой опыт есть в Башкортостане, мы его изучали и предложили белорусской стороне активно в этом направлении работать".