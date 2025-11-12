3.67 BYN
Инвестиции в плодородие: на Полесье активно идет мелиорация
30 тыс. га мелиорированных земель планируют ввести в 2025 году в полноценный сельхозоборот в Брестской области. Комплекс юго-западного региона самый крупный в Беларуси, здесь функционирует более 850 систем, площадь которых превышает 740 тыс. га.
Равномерно растянутый чернозем на полях хозяйства "Плещицы" Пинского района - результат выемки грунта из мелиоративных каналов. Разравнивает полосу опытный машинист Сергей Бонцевич, возвращением плодородия земель он занимается уже около 5 лет. В этом году пересел на новый бульдозер, который приобрели по 146-му указу Президента.
"На этой машине я уже езжу 3 недели. Чем она отличается? Намного комфортнее, вибрации меньше, пыли. Занимаюсь разравниванием, засыпкой понижений, выкорчевкой. Местами торфяники, так что сложности есть. А так в основном все хорошо", - поделился машинист бульдозера Пинского предприятия мелиоративных систем Сергей Бонцевич.
Еще полгода назад эта система задыхалась, а из-за постоянных вымочек страдал урожай. Берега были покрыты кустарниками и даже деревьями, царило заиление каналов. Порядок здесь начали наводить с июня 2025 года. Реконструкция решит проблему лишней влаги на десятилетия вперед.
Сергей Савдон, замдиректора Пинского предприятия мелиоративных систем:
"Объект близится к завершению. Согласно проекту, предприятием здесь были выполнены работы по очистке каналов, построены новые гидротехнические сооружения. Отреконструированы старые трубы-переезды, выполнен комплекс культуртехнических работ".
В другом конце Пинского района на полях хозяйства "Парохонское" объект площадью 472 га включили в план мелиорации в 2025 году. Реконструкция здесь ведется с упором именно на орошение, а не осушение. Завершить работы должны до декабря. Специалисты планируют, что в следующем агросезоне эти земли увеличат урожайность почти в 2 раза.