Исторический рекорд: биржевая цена золота поднялась выше 3578 долларов за тройскую унцию
Автор:Редакция news.by
Стоимость фьючерса на золото снова обновила исторический рекорд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки Comex.
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и поднялась выше отметки 3578 долларов за тройскую унцию.
По данным на 4:47, цена на драгметалл выросла на 0,92 %, до 3578,4 долларов за тройскую унцию. По состоянию на 8:30 стоимость золота - 3563,8 долларов за унцию.