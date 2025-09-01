Исторический рекорд: биржевая цена золота поднялась выше 3578 долларов за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото снова обновила исторический рекорд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки Comex.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и поднялась выше отметки 3578 долларов за тройскую унцию.