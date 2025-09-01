Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ПромышленностьСельское хозяйствоТорговля

Исторический рекорд: биржевая цена золота поднялась выше 3578 долларов за тройскую унцию

Исторический рекорд: биржевая цена золота поднялась выше 3578 долларов за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото снова обновила исторический рекорд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки Comex.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и поднялась выше отметки 3578 долларов за тройскую унцию.

По данным на 4:47, цена на драгметалл выросла на 0,92 %, до 3578,4 долларов за тройскую унцию. По состоянию на 8:30 стоимость золота - 3563,8 долларов за унцию.

золото