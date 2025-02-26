Итоги Минпрома за 2024-й: белорусская техника продавалась в 67 стран мира

Рентабельность продаж составила почти 9 %. Чистая прибыль выросла почти в 6,4 раза.

Белорусская техника продавалась в 67 стран мира. Возобновили поставки почти в два десятка государств.

Темп роста объемов продаж на рынки дальней дуги - 136 %. В Азию продажи выросли в 1,4 раза. И все это в условиях высокой конкуренции и внешних вызовов.

В кулуарах ДК МТЗ многолюдно - руководители предприятий со всей страны готовы сверить часы. Современные вызовы позволили нашей промышленности стать смелее. Она быстрее реализует инновационные проекты.

Факт "Витязь" начал производить 100-дюймовые телевизоры

Электрозарядные станции, медтехника и первые в Беларуси 100-дюймовые телевизоры. О том, что в 2024 году освоили на Витязе, рассказал гендиректор.

Геннадий Азаров, гендиректор ОАО "Витязь":

"Постоянно совершенствуем модельный ряд телевизоров. Недавно выпустили 100-дюймовый телевизор. Сейчас нацелены на то, чтобы любые потребительские свойства, которые требуются рынком, были реализованы в нашей продукции. Параллельно развиваем тему электрозарядных станций. Если начинали совсем с маленьких, то сейчас выпускаем супербыстрые зарядные комплексы на 350 кВт, и они уже стоят по территории Республики Беларусь".

Положительное сальдо внешней торговли

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Большая кооперация и свои наработки. Рост чистой прибыли, объемов производства и положительное сальдо внешней торговли - это о ключевых итогах промышленной отрасли в 2024 году. На внешних рынках Беларусь остается заметным конкурентом. 67 стран - в списке покупателей. Усиливается работа со странами дальней дуги. Экспорт в Африку вырос в 1,5 раза.

Роман Трубицкий, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш":

"Сегодня холдинг "Лидсельмаш" выполняет крупный заказ по поставкам в Нигерию - 500 сеялок для высева кукурузы и 300 навесных опрыскивателей. Мы подключили и работников других предприятий Министерства промышленности, чтобы выполнить данный контракт в срок. Также крупный контракт у компании "Лидсельмаш" подписан с Узбекистаном. В этом году отгружено 36 хлопковых культиваторов, и данный контракт продлен еще на 40 хлопковых культиваторов".

Важным адресом наших внешних продаж, от гайки до самосвала, остается Россия. Здесь, как известно, сотрудничество идет по широкому спектру: и совместное производство техники, поставки белорусских комплектующих на российские заводы, и открытие белорусских мультибрендовых центров. Их из 12 запланированных уже функционирует 5. В Новосибирской и Кемеровской областях, Татарстане, и два - в Омской области. Глава ведомства Александр Ефимов заметил, что в 2025 году эту работу важно активизировать. Как, кстати, и инвестиционную деятельность.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

"У нас более 65 крупных инвестиционных проектов в системе наших предприятий. Таким образом, курс на модернизацию, на снижение износа, в первую очередь, активной части наших основных фондов, будет продолжен как крупными холдингами, флагманами нашего машиностроения, так и отдельными, средними и небольшими предприятиями".

На старте этого года промышленность демонстрирует рост